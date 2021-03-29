Для українських чиновників влаштували вечірку "для своїх": розважали напівголі дівчата

Серед гостей були помічені голова Херсонської ОДА Сергій Козир з дружиною, мер Херсона Ігор Колыхаев, депутат міськради Андрій Дмитрієв, облради Вікторія Гавренкова, директор Департаменту гуманітарної політики ОДА Михайло Лінецький, бізнесмени Садиар Мамедов і Боржков Валерій і інші відомі і не дуже люди.

Ні про яку соціальної дистанції, карантинному режимі і масках, гості чути не хотіли.

Для гостей виступали актори театру, проводився благодійний аукціон, на якому продавали картини і право зіграти у виставі. У якийсь момент вечора гостей покликали до сцени і напівоголені дівчата влаштували там перфоманс.

Херсоні влаштували вечірку "для своїх" (Скріншот)

В Херсоні відбулася закрита вечірка для чиновників