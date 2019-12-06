Издевалась над котенком: в Харькове бабушка странным образом веселила внучку

Издевательство над животными (фото: pixabay.com)

В Харькове бабушка издевалась над маленьким котенком

Издевательство над животными произошло в Харькове. Пожилая женщина выбрала странный способ для развлечения своей внучки. Бабушка взяла маленького котенка и начала его дергать и сильно крутить. При этом внучка все снимала на видео и смеялась.

Позже женщина решила выложить видео с котенком и бабушкой в сеть. Данное видео попало в поле зрение полиции и правоохранители открыли уголовное производство по статье о жестоком обращении с животными.

В киберполиции рассказали о том, что все участники видеозаписи установлены. Кроме того, по словам правоохранителей, с котенком все в порядке.

Стоит отметить, что статья за жестокое обращение с животными предусматривает наказание в виде ареста до 6 месяцев или ограничения свободы на срок до 3 лет.

Напомним, что в Днепре живодер перерезал горло своей собаке на глазах у детей. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил свою собаку, а потом ударил ее ножом. После этого он закинул раненое животное на плече и понес во двор.

Там он перерезал собаке горло. У бедного животного оказалась повреждена трахея. Жители соседних домов вызвали полицию и написали на неадекватного мужчину соответственное заявление.

В ветеринарной клинике собаке оказали первую медицинскую помощь и в тот же день прооперировали.