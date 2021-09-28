Украинские звезды шоу-бизнеса признались, где прячут деньги

Солистка "Лисапетного батальона" Наталья Филион призналась, что прятала от мужа не деньги, а алкоголь, поскольку супруг любил выпить. Заначку со спиртными напитками она хранила в фортепиано.

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"Я открывала нижнюю доску, а он никогда не догадывался, что туда можно что-то положить", - отметила певица.

Муж Ольги Сумской актер Виталий Борисюк вкладывает сэкономленные деньги в гитары. У него уже собралась коллекция, которая состоит из более чем 30 гитар. Инструменты находятся у него на студии.

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Певица Ольга Матвиенко хранит свою заначку в коробке с украшениями. Она призналась, что бывает забывает, что у нее есть отложенные сбережения. Однажды в кризис, когда не было концертов, ей было необходимо снять клип, и деньги с заначки помогли в этом.

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Певец Олег Винник не любит употреблять выражение "черный день". Артист говорит, что деньги нужно откладывать на праздник, свадьбу или другое радостное событие.

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