Українські зірки шоу-бізнесу зізналися, де ховають гроші

Українські зірки шоу-бізнесу, як і звичайні люди, намагаються відкласти гроші на майбутнє. Співачка і актриса Аліна Гросу зізналася, що у неї є заначка, але вона не зважилася на всю країну розповісти про неї, щоб не спокушати злодіїв. А ось співак Петро Чорний вкладає гроші в дорогоцінні камені.
Про це знаменитості розповіли в програмі "Зірковий шлях".
Солістка "Лісапетного батальйону" Наталія Філіон зізналася, що ховала від чоловіка не гроші, а алкоголь, оскільки чоловік любив випити. Заначку зі спиртними напоями вона зберігала в фортепіано.
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"Я відкривала нижню дошку, а він ніколи не здогадувався, що туди можна щось покласти", - зазначила співачка.
Чоловік Ольги Сумської актор Віталій Борисюк вкладає зекономлені гроші в гітари. У нього вже зібралася колекція, яка складається з більш ніж 30 гітар. Інструменти знаходяться у нього на студії.
Скріншот з відео
Співачка Ольга Матвієнко зберігає свою заначку в коробці з прикрасами. Вона зізналася, що буває забуває, що у неї є відкладені заощадження. Одного разу в кризу, коли не було концертів, їй було необхідно зняти кліп, і гроші з заначки допомогли в цьому.
Скріншот з відео
Співак Олег Винник не любить вживати вираз "чорний день". Артист каже, що гроші потрібно відкладати на свято, весілля або іншу радісну подію.
Скріншот з відео
Нагадаємо, екс-учасниця гурту "НеАнгели" Вікторія Смеюха розповіла про проблеми зі здоров'ям.
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