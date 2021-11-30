Украинские звезды похвастались своими любимцами: слепая кошка Буля и сразу 7 собак!

Аня Тринчер и ее Буля и Вася

"На сегодняшний день мои домашние любимцы (две кошки) - не со мной. Я отдала их бабушке. К этому решению я шла очень долго, взвешивала все "за" и "против" и поняла, что так будет лучше, ведь мой рабочий график не рассчитан на жизнь с питомцами", - говорит актриса и блогер.

Аня добавила, что главная цель опекунов животных - не просто держать их возле себя, а сделать так, чтобы им было максимально комфортно.

"Буля (вообще ее зовут Девочка, но мне нравится такой сокращенный вариант) появилась в моей жизни почти год назад. Знакомые нашли двух котят на природе около водоема. Вот моя крошка - слепая на оба глазика и различает только свет и темноту", - добавила Тринчер.

Фото: Анна Тринчер с любимцами

Актриса рассказывает, что всегда мечтала о собаке, а о коте даже не было речи.

"Котов я не воспринимала, поскольку в моей голове был образ каких-то злых домашних животных, которых нельзя ни погладить, ни взять на руки; они будут кусаться, царапаться… Но все изменилось, как только я увидела это особенное создание", - признается звезда.

Аня настолько влюбилась в свою Девочку, что она не выходила у нее из головы. Тогда актриса решила взять ее сперва на передержку - и ни разу не пожалела о собственном решении.

Вторую кошку Анны Тринчер зовут Вася, Василиса Прекрасная.

"Как-то я помогала раздавать всех ее братьев и сестер через Instagram. И вот она у меня осталась. Сначала Вася с Булей не ладили… Но это длилось буквально три дня", - делится Аня.

NIKITA LOMAKIN и сфинкс Кенни

"У меня есть кот породы сфинкс по кличке Кенни. Он был куплен, когда мои родители развелись - и мама любит его, как члена семьи! Поэтому он, собственно, живет с ней..." - говорит певец.

Никита утверждает, что Кенни по характеру очень похож на него.

"Такой же хулиган и шкодник, но при этом - обожающий, чтобы его гладили. Любит быть на руках, плечах, коленях, под кофтой... Лишь бы рядом с кем-то!" - добавил артист.

Фото: Никита и его сфинкс Кенни

MARIETTA, ее Джои и Лулу

"Джоика, "старшенького" бигля, подарил мне муж Александр со своими родителями на день рождения. Джои - очень знаковый для нашей пары пес: именно из-за него мы с Сашей съехались", - рассказывает певица.

Долгое время пара кочевала между родителями, но именно Джои стал причиной сближения шесть лет назад.

"Он интеллигентный пес, очень ласковый, словно кошка! В два с половиной года он начал очень ревновать нас к работе и грустить, когда мы оставляли его наедине. Так мы поняли, что ему нужна подружка", - добавила звезда.

Тогда в семье появился "шоколадный" лабрадор по кличке Лулу.

"Она суперкомуникабельна и очень любит быть на руках, а весит она 27 кило! Оба песика у нас очень добрые и не терпят наши ссоры с мужем. Прибегают на наши голоса - и касаются носиками и лапками, чтобы мы перестали!" - говорит MARIETTA.

Фото: MARIETTA с мужем и собаками

GENA VITER и его 7 собак

У певца живет три ротвейлера и четыре "двортерьера"

"Я с детства очень люблю животных, особенно собак, и в сознательном возрасте жил мечтой о ротвейлере. Мы с семьей жили в квартире, и они не поддерживали мое желание завести питомца, но они хотели переехать жить в загородный дом. Тут мы и нашли компромисс", - рассказывает певец.

Условием переезда стал ротвейлер. Так в семье появилась первая собака, которой дали символическое имя Ева. Спустя несколько лет Ева родила 9 щенят, семерых раздали, а двое остались жить в семье.

"Помимо породистых у меня во дворе живут и "двортерьеры". Во время строительства семейного дома рабочие приютили четырех собак: Вера, Джуля, Каштанка и Пушинка. По завершению строительства мне их стало жалко и я их оставил.

Артист говорит, что получает сумасшедший заряд положительных эмоций от общения с собаками.

"Без них мой мир не возможен", - добавил он.

Фото: GENA VITER и его собаки

MamaRika и Рокки

"Нашего любимчика зовут Рокки. Мы даже не называем его домашним питомцем, мы называем его полноценным членом семьи, потому что так и есть. Это наш сын, наш первенец, который появился в нашей семье полтора года назад, может быть чуть больше. С тех пор, мы каждый день радуемся тому что он у нас есть", - говорит певица.

Появление Рокки в семье было непростым. Его купили в питомнике, но позже оказалось, что малыш болен.

"Очень долгое время его лечили, приводили в чувства. И в итоге, Слава Богу, получился роскошный, здоровый мужик, благодаря нашим стараниям. Поэтому это очень важный член нашей семьи, мы его безумно любим", - рассказывает MamaRika.

А после появления сына Давида Рокки стал настоящим "старшим братом".

"Ждем, когда Давид сможет бегать, чтобы они вместе полноценно начали играть. В общем, животные - это круто, особенно если это Рокки!" - добавила звезда.

Фото: MamaRika и Рокки

ТО-МА и Бу

"Почти 2 года назад у меня появился рыжий и очень трогательный друг Бу… Появление его было спонтанным, хотя, о том, чтобы завести собаку я подумывала давно", - признается она.

С питомцем девушку познакомил ее продюсер Николай. И это была любовь с первого взгляда.

"Мы начали созваниваться с заводчиком и к ночи я неслась за собакой. И мне очень повезло, вместо 4 кг счастья, я получила целых 12. Вот такой мальтипу у меня вымахал", - смеется певица.

Фото: ТО-МА и Бу