Копы "заломали" блогера-парня Анны Тринчер, который "под мухой" рассекал на Porsche по Киеву
Скандального TikTok и Instagram блогера Александра Волошина, бойфренда еще более популярной Анны Тринчер, в ночь на 1 октября, вытащили из авто и положили на асфальт полицейские.
Теперь блогер собирается снимать побои, заявляя, что у него вывихнуто плечо. Смотрите ниже в материале, что же произошло.
В своем Instagram Волошин показал видео с задержанием. На кадрах парня вытягивают с водительского места красного спорткара двое патрульных полицейских.
Видео: Александра Волошина задержали в Киеве
В Instagram-сториз блогер показал побои, а также свою плачущую девушку.
"Я не знаю, как дозвониться, я не знаю, куда дозвониться... Что делать", - причитает подруга Волошина, также известный блогер Анна Тринчер.
Накануне Саша бурно отмечал день рождения
Ранее в своих же сториз Волошин радовался гостям и подаркам, бурно отмечая свой 25-й день рождения. На кадрах Саша не стесняясь позировал с алкоголем в руках.
Фото: Александр Волошин (instagram.com/stories/voloshyn_xx)
Блогер - любитель нарушать и скандалить с полицией
Ранее Волошин выкладывал видео, на котором он пытается доказать, что патрульные неправомерно его остановили за пользование мобильным телефоном за рулем.
Чем еще прославился скандалист Волошин
В июне этого года блогер умудрился на всю страну опозориться с подаренным iPhone 11 маленькой девочке, которая гуляла по центру Киева с мамой. Он устроил акцию, решив подарить новый смартфон первому встречному, подписанному на него.
Но когда камера выключилась, Волошин стал требовать вернуть ему телефон, предлагая маме девочки деньги. В итоге он просто вырвал iPhone 11 из рук ребенка.
Позже блогер "раскрыл карты", показав, что это якобы постановка от начала до конца, и он был в сговоре с женщиной и ребенком.
Ранее мы писали, что тиктокеры-неудачники ради видео похитили человека во Львове, теперь им придется поплатиться.