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Копы "заломали" блогера-парня Анны Тринчер, который "под мухой" рассекал на Porsche по Киеву

Новина українською →
Киев, Пятница 01 октября 2021 15:25
Копы "заломали" блогера-парня Анны Тринчер, который "под мухой" рассекал на Porsche по Киеву Коллаж РБК-Украина: Блогер Саша Волошин попал в скандал с полицией в Киеве
Автор: Светлана Мащенко

Скандального TikTok и Instagram блогера Александра Волошина, бойфренда еще более популярной Анны Тринчер, в ночь на 1 октября, вытащили из авто и положили на асфальт полицейские.

Теперь блогер собирается снимать побои, заявляя, что у него вывихнуто плечо. Смотрите ниже в материале, что же произошло.

В своем Instagram Волошин показал видео с задержанием. На кадрах парня вытягивают с водительского места красного спорткара двое патрульных полицейских.

Видео: Александра Волошина задержали в Киеве

В Instagram-сториз блогер показал побои, а также свою плачущую девушку.

"Я не знаю, как дозвониться, я не знаю, куда дозвониться... Что делать", - причитает подруга Волошина, также известный блогер Анна Тринчер.

Копы &quot;заломали&quot; блогера-парня Анны Тринчер, который &quot;под мухой&quot; рассекал на Porsche по Киеву

Накануне Саша бурно отмечал день рождения

Ранее в своих же сториз Волошин радовался гостям и подаркам, бурно отмечая свой 25-й день рождения. На кадрах Саша не стесняясь позировал с алкоголем в руках.

Копы &quot;заломали&quot; блогера-парня Анны Тринчер, который &quot;под мухой&quot; рассекал на Porsche по Киеву

Фото: Александр Волошин (instagram.com/stories/voloshyn_xx)

Блогер - любитель нарушать и скандалить с полицией

Ранее Волошин выкладывал видео, на котором он пытается доказать, что патрульные неправомерно его остановили за пользование мобильным телефоном за рулем.

Чем еще прославился скандалист Волошин

В июне этого года блогер умудрился на всю страну опозориться с подаренным iPhone 11 маленькой девочке, которая гуляла по центру Киева с мамой. Он устроил акцию, решив подарить новый смартфон первому встречному, подписанному на него.

Но когда камера выключилась, Волошин стал требовать вернуть ему телефон, предлагая маме девочки деньги. В итоге он просто вырвал iPhone 11 из рук ребенка.

Позже блогер "раскрыл карты", показав, что это якобы постановка от начала до конца, и он был в сговоре с женщиной и ребенком.

Ранее мы писали, что тиктокеры-неудачники ради видео похитили человека во Львове, теперь им придется поплатиться.

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