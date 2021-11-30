Українські зірки похвалилися своїми улюбленцями: сліпа кішка Буля і відразу 7 собак!

Аня Трінчер і її Буля і Вася

"На сьогоднішній день мої домашні улюбленці (дві кішки) - не зі мною. Я віддала їх бабусі. До цього рішення я йшла дуже довго, зважувала всі" за" і "проти" і зрозуміла, що так буде краще, адже мій робочий графік не розрахований на життя з вихованцями", - говорить актриса і блогер.

Аня додала, що головна мета опікунів тварин - не просто тримати їх біля себе, а зробити так, щоб їм було максимально комфортно.

"Буля (взагалі її звуть Дівчинка, але мені подобається такий скорочений варіант) з'явилася в моєму житті майже рік тому. Знайомі знайшли двох кошенят на природі біля водойми. Ось моя крихта - сліпа на обидва ока і розрізняє тільки світло і темряву", - додала Трінчер.

Фото: Анна Трінчер з улюбленцями

Актриса розповідає, що завжди мріяла про собаку, а про кота навіть не було мови.

"Котів я не сприймала, оскільки в моїй голові був образ якихось злих домашніх тварин, яких не можна ні погладити, ні взяти на руки; вони будуть кусатися, дряпатися... Але все змінилося, як тільки я побачила це особливе створення",-зізнається зірка.

Аня настільки закохалася в свою Дівчинку, що вона не виходила у неї з голови. Тоді актриса вирішила взяти її спершу на перетримку - і жодного разу не пошкодувала про власне рішення.

Другу кішку Анни Трінчер звуть Вася, Василиса Прекрасна.

"Якось я допомагала роздавати всіх її братів і сестер через Instagram. І ось вона у мене залишилася. Спочатку Вася з Булею не ладили... Але це тривало буквально три дні", - ділиться Аня.

NIKITA LOMAKIN і сфінкс Кенні

"У мене є кіт породи сфінкс на прізвисько Кенні. Він був куплений, коли мої батьки розлучилися - і мама любить його, як члена сім'ї! Тому він, власне, живе з нею..." - каже співак.

Микита стверджує, що Кенні за характером дуже схожий на нього.

"Такий же хуліган і шкодник, але при цьому - обожнює, щоб його гладили. Любить бути на руках, плечах, колінах, під кофтою... Аби поруч з кимось!" - додав артист.

Фото: Микита і його сфінкс Кенні

MARIETTA, її Джої і Лулу

"Джоіка,"старшенького" бігля, подарував мені чоловік Олександр зі своїми батьками на день народження. Джої - дуже знаковий для нашої пари пес: саме через нього ми з Сашею з'їхалися", - розповідає співачка.

Довгий час пара кочувала між батьками, але саме Джої став причиною зближення шість років тому.

"Він інтелігентний пес, дуже ласкавий, немов кішка! У два з половиною роки він почав дуже ревнувати нас до роботи і сумувати, коли ми залишали його наодинці. Так ми зрозуміли, що йому потрібна подружка", - додала зірка.

Тоді в родині з'явився "шоколадний" лабрадор на прізвисько Лулу.

"Вона суперкомунікабельна і дуже любить бути на руках, а важить вона 27 кіло! Обидва песика у нас дуже добрі і не терплять наші сварки з чоловіком. Прибігають на наші голоси - і торкаються носиками і лапками, щоб ми перестали!" - каже MARIETTA.

Фото: MARIETTA з чоловіком і собаками

GENA VITER і його 7 собак

У співака живе три ротвейлера і чотири "двортер'єра"

"Я з дитинства дуже люблю тварин, особливо собак, і у свідомому віці жив мрією про ротвейлера. Ми з сім'єю жили в квартирі, і вони не підтримували моє бажання завести годованця, але вони хотіли переїхати жити в заміський будинок. Тут ми і знайшли компроміс", - розповідає співак.

Умовою переїзду став ротвейлер. Так в родині з'явилася перша собака, якій дали символічне ім'я Єва. Через кілька років Єва народила 9 цуценят, сімох роздали, а двоє залишилися жити в сім'ї.

"Крім породистих у мене у дворі живуть і "двортер'єри". Під час будівництва сімейного будинку робітники прихистили чотирьох собак: Віра, Джуля, Каштанка і Пушинка. По завершенню будівництва мені їх стало шкода і я їх залишив.

Артист каже, що отримує божевільний заряд позитивних емоцій від спілкування з собаками.

"Без них мій світ не можливий", - додав він.

Фото: GENA VITER і його собаки

MamaRika і Роккі

"Нашого улюбленця звуть Роккі. Ми навіть не називаємо його домашнім годованцем, ми називаємо його повноцінним членом сім'ї, тому що так і є. Це наш син, наш первісток, який з'явився в нашій родині півтора роки тому, може бути трохи більше. З тих пір, ми кожен день радіємо тому що він у нас є", - говорить співачка.

Поява Роккі в сім'ї було непростою. Його купили в розпліднику, але пізніше виявилося, що малюк хворий.

"Дуже довгий час його лікували, приводили до тями. І в підсумку, Слава Богу, вийшов розкішний, здоровий мужик, завдяки нашим старанням. Тому це дуже важливий член нашої сім'ї, ми його шалено любимо", - розповідає MamaRika.

А після появи сина Давида Роккі став справжнім "старшим братом".

"Чекаємо, коли Давид зможе бігати, щоб вони разом повноцінно почали грати. Загалом, тварини - це круто, особливо якщо це Роккі!" - додала зірка.

Фото: MamaRika і Роккі

ТО-МА і Бу

"Майже 2 роки тому у мене з'явився рудий і дуже зворушливий друг Бу... Поява його була спонтанною, хоча, про те, щоб завести собаку я подумувала давно", - зізнається вона.

З вихованцем дівчину познайомив її продюсер Микола. І це була любов з першого погляду.

"Ми почали зідзвонюватися з заводчиком і до ночі я мчала за собакою. І мені дуже пощастило, замість 4 кг щастя, я отримала цілих 12. Ось такий мальтипу у мене вимахав", - сміється співачка.

Фото: ТО-МА і Бу