Украинские звезды будут агитировать на выборах президента Беларуси: деньги не пахнут?

Перед выборами президента Беларуси 2020 года звезды российской и украинской эстрады выступят с агитационными концертами в разных регионах страны.

Как пишет NN.by, власти городов Беларуси устраивают концерты поп-звезд в субботу, 8 августа.

Так, Олег Винник, Юлианна Караулова, Стас Пьеха, Оксана Ковалевская и группа "Леприконсы" выступят в Бресте.

Анонс выступления Олега Винника и других артистов в Бресте

Григорий Лепс, Александр Панайотов, "Фабрика" и "Лас-Вегас" дадут концерт в центре Витебска.

В Гродно будут петь Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Руслан Алехно и Элина Чага.

В Борисове выступит украинская певица Таисия Павалий, которая большую часть своего времени гастролирует по РФ.

Популярные украинские артисты Тина Кароль, Павел Зибров и группа "Лісапетний батальйон" будут развлекать жителей Бобруйска.

А вот в Минск приедут американские рэперы Tyga и Saint Jhn, а также российские группы "Кар-мэн" и "Отпетые мошенники".

Отметим, что многие беларусы недовольны тем, что власти устраивают концерты за бюджетные деньги.

Из перечисленного только Car-Man знаю. "Саша, Good-bye!" споют?!

Я, как налогоплательщик, против низкокачественной фанерной попсни! "Отпетые мошенники"? Серьезно? Я думал, что они закончили выступать лет десять назад!

И за чей счет этот банкет? Я думаю, что учителя и врачи в последний раз получат премию в августе.

Деньги не пахнут?

Просто бойкотируйте, друзья. Против режима стало больше людей. Мы бойкотируем. Пенсионеры на концерт не пойдут!

В субботу же день тишины. Нет?

Ладно, этот сброд лепсов-пресняковых (эти за копейку диктатору ноги лизать готовы), но чтоб Tyga сюда заманить, который сам, как истинный американский рэпер, баксами сорит направо-налево, вот это уже нехилый такой денежный мешок нужен. Мешок из наших с вами налогов, друзья, ибо такой жадный человек, как Лукашенко, никогда ни рубля со своего кошелька на такие дела не даст!

Это все, что вам нужно знать о развитии белорусской культуры за последние 26 лет!

Напомним, что Лукашенко заявил о гибридной войне против Беларуси.