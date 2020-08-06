ru
ua

Українські зірки будуть агітувати на виборах президента Білорусі: гроші не пахнуть?

Автор: Дмитрий Войналович

Олег Винник, Тіна Кароль, Григорій Лепс, Таїсія Повалій та інші будуть співати в містах Білорусі 8 серпня

Перед виборами президента Білорусі 2020 року зірки російської та української естради виступлять з агітаційними концертами в різних регіонах країни.

Як пише NN.by, влада міст Білорусі влаштовує концерти поп-зірок у суботу, 8 серпня.

Так, Олег Вінник, Юліанна Караулова, Стас П'єха, Оксана Ковалевська і група "Лепріконси" виступлять в Бресті.

Анонс виступу Олега Винника та інших артистів у Бресті

Григорій Лепс, Олександр Панайотов, "Фабрика" і "Лас-Вегас" дадуть концерт в центрі Вітебська.

В Гродно будуть співати Леонід Агутін, Володимир Пресняков, Руслан Алехно і Еліна Чага.

Популярні новини

В Борисові виступить українська співачка Таїсія Павалий, яка більшу частину свого часу гастролює по РФ.

Популярні українські артисти Тіна Кароль, Павло Зібров і група "Лісапетний батальйон" будуть розважати мешканців Бобруйська.

А ось в Мінськ приїдуть американські репери Tyga і Saint Jhn, а також російські групи "Кар-мен" і "Отпетые мошенники".

Відзначимо, що багато білорусів незадоволені тим, що влада влаштовує концерти за бюджетні гроші.

  • З перерахованого тільки Car-Man знаю. "Саша, Good-bye!" заспівають?!
  • Я, як платник податків, проти низькоякісної фанерної попсні! "Отпетые мошенники"? Серйозно? Я думав, що вони закінчили виступати років десять тому!
  • І за чий рахунок цей банкет? Я думаю, що вчителі і лікарі останній раз отримають премію у серпні.
  • Гроші не пахнуть?
  • Просто бойкотуйте, друзі. Проти режиму стало більше людей. Ми бойкотуємо. Пенсіонери на концерт не підуть!
  • У суботу же день тиші. Ні?
  • Хай, цей збрід лепсів-преснякових (ці за копійку диктатору ноги лизати готові), але щоб Tyga сюди заманити, який сам, як справжній американський репер, баксами розкидається направо-наліво, ось це вже не малий такий грошовий мішок потрібен. Мішок з наших з вами податків, друзі, бо такий жадібний чоловік, як Лукашенко, ніколи й рубля зі свого гаманця на такі справи не дасть!
  • Це все, що вам потрібно знати про розвиток білоруської культури за останні 26 років!

Нагадаємо, що Лукашенко заявив про гібридну війну проти Білорусі.

Прогноз погоди
► У школах Києва перед уроками тепер співатимуть гімн України ► Як працюватимуть школи з 1 вересня: соціальна дистанція та уроки на повітрі
Читати всі новини