Українські зірки будуть агітувати на виборах президента Білорусі: гроші не пахнуть?

Олег Винник, Тіна Кароль, Григорій Лепс, Таїсія Повалій та інші будуть співати в містах Білорусі 8 серпня
Перед виборами президента Білорусі 2020 року зірки російської та української естради виступлять з агітаційними концертами в різних регіонах країни.
Як пише NN.by, влада міст Білорусі влаштовує концерти поп-зірок у суботу, 8 серпня.
Так, Олег Вінник, Юліанна Караулова, Стас П'єха, Оксана Ковалевська і група "Лепріконси" виступлять в Бресті.
Анонс виступу Олега Винника та інших артистів у Бресті
Григорій Лепс, Олександр Панайотов, "Фабрика" і "Лас-Вегас" дадуть концерт в центрі Вітебська.
В Гродно будуть співати Леонід Агутін, Володимир Пресняков, Руслан Алехно і Еліна Чага.
В Борисові виступить українська співачка Таїсія Павалий, яка більшу частину свого часу гастролює по РФ.
Популярні українські артисти Тіна Кароль, Павло Зібров і група "Лісапетний батальйон" будуть розважати мешканців Бобруйська.
А ось в Мінськ приїдуть американські репери Tyga і Saint Jhn, а також російські групи "Кар-мен" і "Отпетые мошенники".
Відзначимо, що багато білорусів незадоволені тим, що влада влаштовує концерти за бюджетні гроші.
Нагадаємо, що Лукашенко заявив про гібридну війну проти Білорусі.