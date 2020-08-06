Украинские звезды будут агитировать на выборах президента Беларуси: деньги не пахнут?

Олег Винник, Тина Кароль, Григорий Лепс, Таисия Повалий и другие будут петь в городах Беларуси 8 августа
Перед выборами президента Беларуси 2020 года звезды российской и украинской эстрады выступят с агитационными концертами в разных регионах страны.
Как пишет NN.by, власти городов Беларуси устраивают концерты поп-звезд в субботу, 8 августа.
Так, Олег Винник, Юлианна Караулова, Стас Пьеха, Оксана Ковалевская и группа "Леприконсы" выступят в Бресте.
Анонс выступления Олега Винника и других артистов в Бресте
Григорий Лепс, Александр Панайотов, "Фабрика" и "Лас-Вегас" дадут концерт в центре Витебска.
В Гродно будут петь Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Руслан Алехно и Элина Чага.
В Борисове выступит украинская певица Таисия Павалий, которая большую часть своего времени гастролирует по РФ.
Популярные украинские артисты Тина Кароль, Павел Зибров и группа "Лісапетний батальйон" будут развлекать жителей Бобруйска.
А вот в Минск приедут американские рэперы Tyga и Saint Jhn, а также российские группы "Кар-мэн" и "Отпетые мошенники".
Отметим, что многие беларусы недовольны тем, что власти устраивают концерты за бюджетные деньги.
Напомним, что Лукашенко заявил о гибридной войне против Беларуси.