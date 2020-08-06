Українські зірки будуть агітувати на виборах президента Білорусі: гроші не пахнуть?

Українські і російські зірки будуть співати для білорусів (колаж РБК-Україна)

Олег Винник, Тіна Кароль, Григорій Лепс, Таїсія Повалій та інші будуть співати в містах Білорусі 8 серпня

Перед виборами президента Білорусі 2020 року зірки російської та української естради виступлять з агітаційними концертами в різних регіонах країни.

Як пише NN.by, влада міст Білорусі влаштовує концерти поп-зірок у суботу, 8 серпня.

Так, Олег Вінник, Юліанна Караулова, Стас П'єха, Оксана Ковалевська і група "Лепріконси" виступлять в Бресті.

Анонс виступу Олега Винника та інших артистів у Бресті

Григорій Лепс, Олександр Панайотов, "Фабрика" і "Лас-Вегас" дадуть концерт в центрі Вітебська.

В Гродно будуть співати Леонід Агутін, Володимир Пресняков, Руслан Алехно і Еліна Чага.

В Борисові виступить українська співачка Таїсія Павалий, яка більшу частину свого часу гастролює по РФ.

Популярні українські артисти Тіна Кароль, Павло Зібров і група "Лісапетний батальйон" будуть розважати мешканців Бобруйська.

А ось в Мінськ приїдуть американські репери Tyga і Saint Jhn, а також російські групи "Кар-мен" і "Отпетые мошенники".

Відзначимо, що багато білорусів незадоволені тим, що влада влаштовує концерти за бюджетні гроші.

З перерахованого тільки Car-Man знаю. "Саша, Good-bye!" заспівають?!

Я, як платник податків, проти низькоякісної фанерної попсні! "Отпетые мошенники"? Серйозно? Я думав, що вони закінчили виступати років десять тому!

І за чий рахунок цей банкет? Я думаю, що вчителі і лікарі останній раз отримають премію у серпні.

Гроші не пахнуть?

Просто бойкотуйте, друзі. Проти режиму стало більше людей. Ми бойкотуємо. Пенсіонери на концерт не підуть!

У суботу же день тиші. Ні?

Хай, цей збрід лепсів-преснякових (ці за копійку диктатору ноги лизати готові), але щоб Tyga сюди заманити, який сам, як справжній американський репер, баксами розкидається направо-наліво, ось це вже не малий такий грошовий мішок потрібен. Мішок з наших з вами податків, друзі, бо такий жадібний чоловік, як Лукашенко, ніколи й рубля зі свого гаманця на такі справи не дасть!

Це все, що вам потрібно знати про розвиток білоруської культури за останні 26 років!

Нагадаємо, що Лукашенко заявив про гібридну війну проти Білорусі.