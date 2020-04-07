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Украинские журналисты попали под обстрел на Донбассе: детали и фото

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Съемочная группа украинского телеканала попала под обстрел боевиков на Донбассе

На Донбассе украинские журналисты попали под обстрел боевиков. Как рассказал журналист Александр Махов, боевики попытались уничтожить автомобиль со съемочной группой и прицельно сбросили на машину снаряд с беспилотника.

Съемочной группе телеканала "Украина" повезло – снаряд упал буквально в одном метре от их автомобиля. Как отмечает Махов, боевики целились в них специально, так как снаряд упал в тот момент, когда машина остановилась в специальном месте, недалеко от позиций.

"Целенаправленно целились именно в автомобиль. Так как обстрел произошел именно в тот момент, когда машина остановилась в специальном месте недалеко от позиций. Автомобиль гражданский, брендованный. Снаряд разлетелся на несколько мелких осколков. Один пробил насквозь боковое стекло автомобиля, несколько других попали в кузов. В салоне находился я, оператор, водитель и пресс-офицер бригады, которая сопровождала съемочную группу. К счастью никто не пострадал. Все мы сразу укрылись в блиндаже", - написал Махов.

Фото: facebook.com/Oleksandr Makhov

Он добавил, что украинские военные зафиксировали в последние дни активизацию разведки при помощи дронов со стороны боевиков.

К счастью, в результате атаки боевиков никто из журналистов не пострадал.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что боевики на Донбассе понесли серьезные потери по собственной глупости.

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