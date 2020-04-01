В Украине прошли испытания ракеты с дальностью поражения 120 км

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Испытания прошли на полигоне в Одесской области

В Одесской области успешно прошли испытания ракеты "Ольха-М" с дальностью поражения 120 км. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Сообщается, что на на полигоне в Одесской области успешно провели очередные испытания ракеты "Ольха-М". Данная ракета создается предприятиями ОПК Украины по замкнутому циклу производства.

Ожидается, что реактивная система залпового огня с ракетами "Ольха-М" станет мощным вооружением Сухопутных войск ВСУ.

В Україні успішно проведено випробування ракети «Вільха-М» з дальністю ураження 120 км 30-31 березня 2020 року ДККБ «Луч» на полігоні в Одеській області успішно провело чергові випробування ракети «Вільха-М» з дальністю ураження 120 км. Ця ракета створюється підприємствами ОПК України за замкненим циклом виробництва. Опубліковано Рада національної безпеки і оборони України Середа, 1 квітня 2020 р.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство обороны закупит ракетных комплексов на более чем 2,4 млрд гривен. В частности, на финансирование ракетной программы в этом году выделили на 300 млн гривен больше, чем в 2019 году. В ведомстве также подчеркнули, что в целом в рамках оборонного заказа на 2020 год планируется осуществить закупки на 21,25 млрд гривен.

Отметим, в прошлом году Украина успешно испытала крылатую ракету "Нептун". В рамках испытаний ракета пролетела более 250 км по заданному маршруту. Данная ракета имеет массу 870 кг, массу боевой части -150 кг, дальность пуска до 280 км, скорость около 900 км/ч, а высота полета над гребнем волн - от 3 до 10 м.