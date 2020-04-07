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Українські журналісти потрапили під обстріл на Донбасі: деталі та фото

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Знімальна група українського телеканалу потрапила під обстріл бойовиків на Донбасі

На Донбасі українські журналісти потрапили під обстріл бойовиків. Як розповів журналіст Олександр Махов, бойовики спробували знищити автомобіль зі знімальною групою і прицільно скинули на машину снаряд з безпілотника.

Знімальній групі телеканалу "Україна" пощастило – снаряд впав буквально в одному метрі від їх автомобіля. Як зазначає Махов, бойовики цілилися в них спеціально, оскільки снаряд впав в той момент, коли машина зупинилася у спеціальному місці, недалеко від позицій.

"Цілеспрямовано цілилися саме в автомобіль. Тому, що обстріл стався саме в той момент, коли машина зупинилася у спеціальному місці недалеко від позицій. Автомобіль цивільний, брендований. Снаряд розлетівся на кілька дрібних осколків. Один пробив наскрізь бічне скло автомобіля, кілька інших потрапили в кузов. У салоні знаходився я, оператор, водій та прес-офіцер бригади, яка супроводжувала знімальну групу. На щастя ніхто не постраждав. Всі ми відразу сховалися в бліндажі", - написав Махов.

Фото: facebook.com/Oleksandr Makhov

Він додав, що українські військові зафіксували в останні дні активізацію розвідки за допомогою дронів з боку бойовиків.

На щастя, в результаті атаки бойовиків ніхто з журналістів не постраждав.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що бойовики на Донбасі зазнали втрат з власної дурості.

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