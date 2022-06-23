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Украинские выпускники смогут сдать мультитест за рубежом: перечень стран

Украинцы смогут сдать НМТ за рубежом (GattyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В этом году украинские выпускники будут сдавать национальный мультипредметный тест - упрощенный аналог ВНО. В частности, принять участие в тестировании можно будет и за рубежом.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Национальный мультипредметный тест состоится в форме компьютерного онлайн-тестирования по трем предметам: украинскому языку, математике и истории Украины.

Выпускники, которые из-за войны были вынуждены покинуть Украину, смогут сдать тест в таких странах:

  • Австрии;
  • Бельгии;
  • Болгарии;
  • Великобритании;
  • Дании;
  • Эстонии;
  • Ирландии;
  • Испании;
  • Италии;
  • Латвии;
  • Литве;
  • Молдове;
  • Нидерландах;
  • Германии;
  • Польши;
  • Португалии;
  • Румынии;
  • Словакии;
  • Венгрии;
  • Франции;
  • Хорватии;
  • Чехии
  • Швеции.

Отметим, что тест будет проходить по таким же правилам. В специально оборудованных компьютерных центрах с участниками будут работать украиноязычные педагоги.

Дополнительная сессия НМТ

Дополнительную сессию Национального мультипредметного теста можно будет сдать и в:

  • США (Нью-Йорк, Секраменто);
  • Люксембурге;
  • Словении (Марибор);
  • Греции (Афины);
  • Грузии (Тбилиси);
  • Швейцарии (Берн);
  • Турции (Анкара).

Важно, что выпускники, которые с 20 мая - 7 июня подтвердили намерение принять участие в НМТ, должны:

  • с 21 июня по 7 июля - пропустить второй этап выбора места прохождения тестирования во время основной сессии;
  • с 1 по 10 августа - еще раз подтвердить намерение составить НМТ в той или иной стране;
  • до 12 августа - получить приглашение-пропуск;
  • 16-20 августа - сдать тестирование во время дополнительной сессии.

Ранее мы публиковали подробную инструкцию, которая поможет зарегистрироваться на мультитест выпускнику.

Также мы писали, какие будут вопросы на НМТ.

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