Украинские выпускники смогут сдать мультитест за рубежом: перечень стран

Национальный мультипредметный тест состоится в форме компьютерного онлайн-тестирования по трем предметам: украинскому языку, математике и истории Украины.

Выпускники, которые из-за войны были вынуждены покинуть Украину, смогут сдать тест в таких странах:

Австрии;

Бельгии;

Болгарии;

Великобритании;

Дании;

Эстонии;

Ирландии;

Испании;

Италии;

Латвии;

Литве;

Молдове;

Нидерландах;

Германии;

Польши;

Португалии;

Румынии;

Словакии;

Венгрии;

Франции;

Хорватии;

Чехии

Швеции.

Отметим, что тест будет проходить по таким же правилам. В специально оборудованных компьютерных центрах с участниками будут работать украиноязычные педагоги.

Дополнительная сессия НМТ

Дополнительную сессию Национального мультипредметного теста можно будет сдать и в:

США (Нью-Йорк, Секраменто);

Люксембурге;

Словении (Марибор);

Греции (Афины);

Грузии (Тбилиси);

Швейцарии (Берн);

Турции (Анкара).

Важно, что выпускники, которые с 20 мая - 7 июня подтвердили намерение принять участие в НМТ, должны: