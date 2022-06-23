Украинские выпускники смогут сдать мультитест за рубежом: перечень стран

В этом году украинские выпускники будут сдавать национальный мультипредметный тест - упрощенный аналог ВНО. В частности, принять участие в тестировании можно будет и за рубежом.
Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.
Национальный мультипредметный тест состоится в форме компьютерного онлайн-тестирования по трем предметам: украинскому языку, математике и истории Украины.
Выпускники, которые из-за войны были вынуждены покинуть Украину, смогут сдать тест в таких странах:
Отметим, что тест будет проходить по таким же правилам. В специально оборудованных компьютерных центрах с участниками будут работать украиноязычные педагоги.
Дополнительную сессию Национального мультипредметного теста можно будет сдать и в:
Важно, что выпускники, которые с 20 мая - 7 июня подтвердили намерение принять участие в НМТ, должны:
Ранее мы публиковали подробную инструкцию, которая поможет зарегистрироваться на мультитест выпускнику.
Также мы писали, какие будут вопросы на НМТ.