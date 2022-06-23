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Українські випускники зможуть скласти мультитест за кордоном: перелік країн

Українці зможуть скласти НМТ за кордоном (GattyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Цьогоріч українські випускники будуть складати національний мультипредметний тест - спрощений аналог ЗНО. Зокрема, взяти участь у тестуванні можна буде і за кордоном.

Про це повідомляє Міністерство освіти та науки України.

Національний мультипредметний тест відбудеться у формі комп’ютерного онлайн-тестування із трьох предметів: української мови, математики та історії України.

Випускники, які через війну були змушені покинути Україну, зможуть скласти тест у таких країнах:

  • Австрії;
  • Бельгії;
  • Болгарії;
  • Великій Британії;
  • Данії;
  • Естонії;
  • Ірландії;
  • Іспанії;
  • Італії;
  • Латвії;
  • Литві;
  • Молдові;
  • Нідерландах;
  • Німеччині;
  • Польщі;
  • Португалії;
  • Румунії;
  • Словаччині;
  • Угорщині;
  • Франції;
  • Хорватії;
  • Чехії
  • Швеції.

Зазначимо, що тест буде відбуватися за такими ж правилами. У спеціально обладнаних комп’ютерних центрах з учасниками працюватимуть українськомовні педагоги.

Додаткова сесія НМТ

Додаткову сесію національного мультипредметного тесту можна буде скласти і у:

  • США (Нью-Йорк, Секраменто);
  • Люксембурзі;
  • Словенії (Марібор);
  • Греції (Афіни);
  • Грузії (Тбілісі);
  • Швейцарії (Берн);
  • Туреччині (Анкара).

Важливо, що випускники, які з 20 травня - 7 червня підтвердили намір взяти участь у НМТ, повинні:

  • з 21 червня до 7 липня - пропустити другий етап вибору місця проходження тестування під час основної сесії;
  • з 8 до 18 липня зареєструватися для участі в додатковій сесії та обрати відповідне місто;
  • з 1 до 10 серпня - ще раз підтвердити намір скласти НМТ у тій чи тій країні;
  • до 12 серпня - отримати запрошення-перепустку;
  • 16-20 серпня - скласти тестування під час додаткової сесії.

Раніше ми публікували детальну інструкцію, яка допоможе зареєструватися на мультитест випускнику.

Також ми писали, які будуть питання на НМТ.

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