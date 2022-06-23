Українські випускники зможуть скласти мультитест за кордоном: перелік країн

Цьогоріч українські випускники будуть складати національний мультипредметний тест - спрощений аналог ЗНО. Зокрема, взяти участь у тестуванні можна буде і за кордоном.
Про це повідомляє Міністерство освіти та науки України.
Національний мультипредметний тест відбудеться у формі комп’ютерного онлайн-тестування із трьох предметів: української мови, математики та історії України.
Випускники, які через війну були змушені покинути Україну, зможуть скласти тест у таких країнах:
Зазначимо, що тест буде відбуватися за такими ж правилами. У спеціально обладнаних комп’ютерних центрах з учасниками працюватимуть українськомовні педагоги.
Додаткову сесію національного мультипредметного тесту можна буде скласти і у:
Важливо, що випускники, які з 20 травня - 7 червня підтвердили намір взяти участь у НМТ, повинні:
Раніше ми публікували детальну інструкцію, яка допоможе зареєструватися на мультитест випускнику.
Також ми писали, які будуть питання на НМТ.