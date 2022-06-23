Українські випускники зможуть скласти мультитест за кордоном: перелік країн

Цьогоріч українські випускники будуть складати національний мультипредметний тест - спрощений аналог ЗНО. Зокрема, взяти участь у тестуванні можна буде і за кордоном.

Про це повідомляє Міністерство освіти та науки України.

Національний мультипредметний тест відбудеться у формі комп’ютерного онлайн-тестування із трьох предметів: української мови, математики та історії України.

Випускники, які через війну були змушені покинути Україну, зможуть скласти тест у таких країнах:

Австрії;

Бельгії;

Болгарії;

Великій Британії;

Данії;

Естонії;

Ірландії;

Іспанії;

Італії;

Латвії;

Литві;

Молдові;

Нідерландах;

Німеччині;

Польщі;

Португалії;

Румунії;

Словаччині;

Угорщині;

Франції;

Хорватії;

Чехії

Швеції.

Зазначимо, що тест буде відбуватися за такими ж правилами. У спеціально обладнаних комп’ютерних центрах з учасниками працюватимуть українськомовні педагоги.

Додаткова сесія НМТ

Додаткову сесію національного мультипредметного тесту можна буде скласти і у:

США (Нью-Йорк, Секраменто);

Люксембурзі;

Словенії (Марібор);

Греції (Афіни);

Грузії (Тбілісі);

Швейцарії (Берн);

Туреччині (Анкара).

Важливо, що випускники, які з 20 травня - 7 червня підтвердили намір взяти участь у НМТ, повинні: