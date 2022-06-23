Українські випускники зможуть скласти мультитест за кордоном: перелік країн
Цьогоріч українські випускники будуть складати національний мультипредметний тест - спрощений аналог ЗНО. Зокрема, взяти участь у тестуванні можна буде і за кордоном.
Про це повідомляє Міністерство освіти та науки України.
Національний мультипредметний тест відбудеться у формі комп’ютерного онлайн-тестування із трьох предметів: української мови, математики та історії України.
Випускники, які через війну були змушені покинути Україну, зможуть скласти тест у таких країнах:
- Австрії;
- Бельгії;
- Болгарії;
- Великій Британії;
- Данії;
- Естонії;
- Ірландії;
- Іспанії;
- Італії;
- Латвії;
- Литві;
- Молдові;
- Нідерландах;
- Німеччині;
- Польщі;
- Португалії;
- Румунії;
- Словаччині;
- Угорщині;
- Франції;
- Хорватії;
- Чехії
- Швеції.
Зазначимо, що тест буде відбуватися за такими ж правилами. У спеціально обладнаних комп’ютерних центрах з учасниками працюватимуть українськомовні педагоги.
Додаткова сесія НМТ
Додаткову сесію національного мультипредметного тесту можна буде скласти і у:
- США (Нью-Йорк, Секраменто);
- Люксембурзі;
- Словенії (Марібор);
- Греції (Афіни);
- Грузії (Тбілісі);
- Швейцарії (Берн);
- Туреччині (Анкара).
Важливо, що випускники, які з 20 травня - 7 червня підтвердили намір взяти участь у НМТ, повинні:
- з 21 червня до 7 липня - пропустити другий етап вибору місця проходження тестування під час основної сесії;
- з 8 до 18 липня зареєструватися для участі в додатковій сесії та обрати відповідне місто;
- з 1 до 10 серпня - ще раз підтвердити намір скласти НМТ у тій чи тій країні;
- до 12 серпня - отримати запрошення-перепустку;
- 16-20 серпня - скласти тестування під час додаткової сесії.
Раніше ми публікували детальну інструкцію, яка допоможе зареєструватися на мультитест випускнику.
Також ми писали, які будуть питання на НМТ.