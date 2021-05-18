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Украинские врачи спасли 3-месячную малышку с гигантской опухолью (видео)

Автор: Светлана Мащенко

В Хмельницком провели уникальную операцию - удалили килограммовую опухоль трехмесячному ребенку. Впереди у малышки долгая реабилитация, но врачи дают хорошие прогнозы.

Об этом сообщает 33 канал.

Девочку лечили в отделении онкогематологии. Еще во время беременности врачи увидели, что у малышки увеличена левая почка. После рождения девочке поставили диагноз поликистоз.

Но диагноз изменился, когда провели ряд анализов. Выявленная опухоль - нефробластома - увеличивалась по мере роста ребенка.

"У ребенка очень крупных размеров опухоль, которая занимала всю брюшную полость, поджимала легкие и нарастала дыхательная недостаточность", - рассказала Алла Корниюк, хирург Хмельницкой детской больницы.

Девочку должны были оперировать в Киеве, но из-за ухудшения состояния, вмешательство провели в Хмельницкой областной больнице совместно со специалистами Киевского института рака.

В хирургическом отделении больницы такую операцию провели впервые, и она прошла успешно. Врачи надеются, что малышка поправится и сможет вести полноценную жизнь.

Видео: В Хмельницкой больнице провели уникальную операцию ребенку

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