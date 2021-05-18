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Українські лікарі врятували 3-місячну дитину з гігантською пухлиною (відео)

Автор: Світлана Мащенко

У Хмельницькому провели унікальну операцію - видалили кілограмову пухлину тримісячній дитині. Попереду у маленької довга реабілітація, але лікарі дають хороші прогнози.

Про це повідомляє 33 канал.

Дівчинку лікували у відділенні онкогематології. Ще під час вагітності лікарі побачили, що у немовляти збільшена ліва нирка. Після народження дівчинці поставили діагноз полікістоз.

Але діагноз змінився, коли провели ряд аналізів. Виявлена пухлина - нефробластома - збільшувалася в міру зростання дитини.

"У дитини дуже великих розмірів пухлина, яка займала всю черевну порожнину, підтискала легені і наростала дихальна недостатність", - розповіла Алла Корніюк, хірург Хмельницької дитячої лікарні.

Дівчинку мали оперувати у Києві, але через погіршення стану, втручання провели у Хмельницькій обласній лікарні спільно з фахівцями Київського інституту раку.

У хірургічному відділенні лікарні таку операцію провели вперше, і вона пройшла успішно. Лікарі сподіваються, що маленька видужає і зможе вести повноцінне життя.

Відео: У Хмельницькій лікарні провели унікальну операцію дитині

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