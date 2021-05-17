ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На Волыни умерла 1,5-летняя девочка: врач просто отказалась ее осматривать

Новина українською →
Волинська область, Понедельник 17 мая 2021 13:59
На Волыни умерла 1,5-летняя девочка: врач просто отказалась ее осматривать Коллаж РБК-Украина: На Волыни умерла 1,5-летняя девочка
Автор: Светлана Мащенко

На Волыни умерла полуторагодовалая девочка, которую накануне отказалась осматривать семейный врач. Маленькой Юлианы не стало в ночь на пятницу, 14 мая. Родители в отчаянии, ведь врачи винят в смерти дочери именно их.

Об этом сообщает uagit.tv.

Ребенка 2019 года из села Глухи привезли в больницу в пгт Старая Выжевка с очень высокой температурой. Малышка умерла этой же ночью.

По словам мамы девочки Екатерины Курилюк, родители обращались за помощью к семейному врачу, когда ребенку стало плохо.

Медик отказалась приехать осмотреть Юлиану, мотивировав это тем, что она, мол, "не должна работать круглосуточно".

Теперь родители в отчаянии. Они потеряли ребенка, а врачи пытаются (со слов матери) переложить вину в смерти дочери на них.

На Волыни умерла 1,5-летняя девочка: врач просто отказалась ее осматривать

Фото: На Волыни умерла маленькая девочка (facebook.com/Старовижівщина)

"В Старой Выжевке (Волынская область), семейный врач отказалась осмотреть больного ребенка. Девочка 2019 года рождения умерла. Кто убивает наших детей? Такие врачи или медицинская реформа? Довольны ли украинцы работой семейных врачей?"- говорится в заметке одного из пользователей Facebook.

Ранее мы писали, что в Киеве ребенок умер на процедуре в больнице. В смерти малыша обвиняют врачей, которые тянули с оказанием мальчику помощи.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия преступления
LITE
Наступает ретроградный Сатурн: что строго запрещено делать, и кому сильно повезет
Наступает ретроградный Сатурн: что строго запрещено делать, и кому сильно повезет