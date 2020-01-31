Украинские воины получили сверхмощный истребитель: фото суперсамолета

Военные ВСУ получили на вооружение модернизированный учебно-боевой самолет-истребитель Су-27УБ. Снимок суперсамолета появилась на Facebook-странице АрміяInform.

Сообщается, что Бригаде тактической авиации Воздушных сил ВСУ истребитель передал Запорожский государственный авиаремонтный завод "Мигремонт".

Боевой самолет модернизировали, а также заменили двигатели, провели другие ремонтные работы. Это позволит продлить эксплуатацию украинскими военными самолета на ближайшие 12 лет, как минимум.

Отметим, что учебно-боевой самолет Су-27УБ является модификацией истребителя Су-27. Основным отличием моделей является то, что Су-27УБ - двухместный, что позволяет использовать его для обучения профессиональных пилотов.

ВСУ получили на вооружение модернизированный Су-27УБ (фото: armyinform.com.ua)

"Получение модернизированного учебно-боевого истребителя в начале учебного периода позволит нарастить эффективность боевой подготовки и повысить летное мастерство пилотов", - сказано в сообщении.

Кроме того, учитывая большую дальность и продолжительность полета Су-27, наличие на борту истребителя двух членов экипажа в ряде случаев даже предпочтительнее.