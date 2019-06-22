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Рукой подать: воины ВСУ на окраинах Донецка дали мощный отпор врагу (видео)

STYLERВойна    22.06.2019 - 08:57
Рукой подать: воины ВСУ на окраинах Донецка дали мощный отпор врагу (видео)
Иллюстративное фото: Украинский военный (РБК-Украина)

На Донбассе бойцы "королевской" бригады закрепились под носом у врага

На Донбассе воины ВСУ закрепились под оккупированным Донецком - до города уже рукой подать - и сейчас огонь боевиков направлен на защитников Марьинки. Ежедневно украинские военные дают отпор "ДНРовцам", чьи обстрелы не смолкают, а с началом темного времени суток многократно усиливаются. Об этом говорится в сюжете "24 канала".

Окрестности оккупированного с 2014 года Донецка просто кишат вражескими бандформированиями. Как рассказали украинские военные из "королевской" бригады, пока боевики ведут обстрелы из пулеметов, но стреляют не прицельно. 

По словам бойца ВСУ Ольги, которая приехала из Челябинска (РФ) воевать за Украину, у оккупантов ограниченная видимость из-за густой заросли, они регулярно простреливают, однако боятся подхода.

Военный Дмитрий отметил, что кадровые российские солдаты стреляют "более профессионально", а остальные боевики - абы куда пальнуть. 

На видео показано, как мощный ответный огонь заставляет оккупантов умолкнуть, обстрелы стихают. 

 Видео: 24tv.ua

Как сообщалось ранее, недавно на Донбассе военные ВСУ ликвидировали снайпера оккупантов, который длительное время тревожил бойцов и принес немало бед. В сети показали видео.

Также мы писали о том, что недавно военные ВСУ уничтожили пятерых разведчиков оккупантов. В сети показали фото ликвидированных боевиков. 

Напомним, ранее в штабе ООС показали яркие фото и видео, как украинские военный совершенствуют способы и методы эффективно противостоять оккупантам.

Восстанавливать разрушенный Донбасс нужно за счет страны-агрессора, - Данилюк Отомстили на наших: на окраине Донецка ликвидировали вражеского снайпера (видео)
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