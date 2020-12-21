Украинские военные продемонстрировали зрелищное видео с кораблями

В сети появился ролик масштабных учений Военно-морских сил ВСУ в Черном море. На видео можно увидеть как большие корабли, так и разные военные катера.

Украинские суда оснащаются современным оружием, которые включают в себя пушки, пулеметы и прочее. Это видно на видео, которое опубликовали на Facebook-странице ВМС ВСУ.

Во время учений украинские моряки вели подготовку с партнерами НАТО, о чем свидетельствует их общение на английском языке.

Активность ВМС ВСУ в Черном море очень важна, особенно на фоне заявления министра обороны Украины Андрея Тарана, который сообщил, что Российская Федерация готовится к размещению ядерного оружия в оккупированном Крыму.

Такие действия со стороны РФ несут опасность не только для Европы, но и всего мира. Он подчеркнул, что информация о подготовке ядерного оружия в Крыму находится в распоряжении Министерства обороны Украины.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс усилит поддержку Украины на фоне агрессии России в Черном море. Он также назвал Украину и Грузию ценными партнерами НАТО, которые вносят важный вклад в ее миссии.

Столтенберг также подчеркнул, что Черноморский регион имеет для НАТО стратегическое значение.