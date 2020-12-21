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Українські військові продемонстрували видовищне відео з кораблями

Автор: Роман Мирончук

У мережі з'явився ролик масштабних навчань Військово-морських сил ЗСУ у Чорному морі. На відео можна побачити, як великі кораблі, так і різні військові катери.

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Українські судна оснащуються сучасним зброєю, які мають гармати, кулемети та інше. Це видно на відео, яке опублікували на Facebook-сторінці ВМС ЗСУ.

Під час навчань українські моряки вели підготовку з партнерами НАТО, про що свідчить їх спілкування англійською мовою.

Активність ВМС ЗСУ в Чорному морі дуже важлива, особливо на тлі заяви міністра оборони України Андрія Тарана, який повідомив, що Російська Федерація готується до розміщення ядерної зброї в окупованому Криму.

Такі дії з боку РФ несуть небезпеку не тільки для Європи, але і всього світу. Він підкреслив, що інформація про підготовку ядерної зброї в Криму перебуває в розпорядженні Міністерства оборони України.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Альянс посилить підтримку України на тлі агресії Росії в Чорному морі. Він також назвав Україну і Грузію цінними партнерами НАТО, які вносять важливий внесок у її місії.

Столтенберг також підкреслив, що Чорноморський регіон має для НАТО стратегічне значення.

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