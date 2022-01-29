Украинские ученые создали новый высокоурожайный сорт картошки, который дольше не прорастает

Украинские специалисты Института картофелеводства создали новый сорт картофеля, который отличается высокой урожайностью и не прорастает при хранении 80 дней.

Об этом передали на сайте Национальной академии аграрных наук Украины.

Новинка получила название "Мистерия", и этот сорт уже был внесен в государственный реестр.

Как отметил директор Института картофелеводства НААН Николай Фурдыга, картошка этого сорта вкусная и разваристая, имеет фиолетовую окраску кожицы и желтую мякоть.

Ученые при создании "Мистерии" стремились добиться высокой урожайности, как у сорта "Княгиня", но с еще лучшими показателями.

И вот, в результате, у новинки урожайность составляет 80 тонн/га, содержание крахмала 15,5-16%, а потребительские качества оцениваются в 8,4 балла.

Кроме того, добавил ученый, если разнообразные сорта имеют период физиологического покоя около 40 дней, а затем после этого периода картофель начинает прорастать, то у "Мистерии" такой показатель составляет 80 дней, а если ее хранить при температуре 7-8 градусов, то она не будет прорастать перед посадкой.

"В таком случае в картофеле глазки будут полууглублены, росточки не надо обрубать, а этот сорт из года в год дает стабильные высокие урожаи", - рассказывает Фурдыга.

Картофель "Мистерия" можно выращивать как в песчаных, так и глинистых почвах, он идеально подходит на двоурожайную культуру.

"Кроме того, сорт очень вкусный. Хотя он и новый, но хозяйки его полюбят", - убежден ученый.

Видео: украинские ученые создали новый сорт картофеля "Мистерия"

Позже в НААН обновили публикацию и добавили, что по многочисленным просьбам решили оставить контакты, по которым можно заказать картофель в Институте картофелеводства Академии с возможностью доставки через "Новую почту": +38 045 774 15 33, +38 093 150 18 40 или iknaan.ukr@gmail.com.