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Українські вчені створили новий високоврожайний сорт картоплі, який довше не проростає

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Субота 29 січня 2022 20:16
Українські вчені створили новий високоврожайний сорт картоплі, який довше не проростає Фото: в Україні презентували новий сорт картоплі "Містерія" (naas.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Українські фахівці Інституту картоплярства створили новий сорт картоплі, який відрізняється високою врожайністю і не проростає при зберіганні 80 днів.

Про це передали на сайті Національної академії аграрних наук України.

Новинка отримала назву "Містерія", і цей сорт вже був внесений до державного реєстру.

Як зазначив директор Інституту картоплярства НААН Микола Фурдига, картопля цього сорту смачна і розвариста, має фіолетове забарвлення шкірки та жовту м'якоть.

Науковці при створенні "Містерії" прагнули домогтися високої врожайності, як у сорту "Княгиня", але з ще кращими показниками.

І ось, в результаті, у новинки врожайність складає 80 тонн/га, вміст крохмалю 15,5-16%, а споживчі якості оцінюються у 8,4 бала.

Крім того, додав учений, якщо різноманітні сорти мають період фізіологічного спокою близько 40 днів, а потім після цього періоду картопля починає проростати, то у "Містерії" такий показник становить 80 днів, а якщо її зберігати при температурі 7-8 градусів, то вона не буде проростати перед посадкою.

"У такому випадку в картоплі вічка будуть напівзаглиблені, росточки не треба обрубувати, а цей сорт із року в рік дає сталі високі врожаї", - розповідає Фурдига.

Картоплю "Містерія" можна вирощувати як в піщаних, так і глинистих ґрунтах, вона ідеально підходить на двоурожайну культуру

"Крім того, сорт дуже смачний. Хоча він і новий, але господині його полюблять", - переконаний науковець.

Відео: українські вчені створили новий сорт картоплі "Містерія"

Пізніше в НААН оновили публікацію і додали, що на численні прохання вирішили залишити контакти, за якими можна замовити картоплю в Інституті картоплярства Академії з можливістю доставки через "Нову Пошту": +38 045 774 15 33, +38 093 150 18 40 або iknaan.ukr@gmail.com

Раніше ми розповідали, які фрукти потрібно покласти в мішок з картоплею, щоб вона не проростала.

А також писали, як приготувати картоплю по-селянськи з хрусткою скоринкою за допомогою секретного інгредієнта.

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