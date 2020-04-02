Украинские туроператоры изменили правила выплаты компенсаций и отмены туров

Украинские туристы (Иллюстративное фото: pixabay.com)

Крупнейшие туроператоры Украины за аннулированные из-за карантина путешествия деньги не вернут

Карантин в Украине из-за коронавируса был признан форс-мажором, что дало возможность туристическим операторам отказывать клиентам, требующим вернуть средства, потраченные на покупку туров.

Как аргумент используется решение Кабмина о запрете покидать Украину и отмене туров с 17 марта по 23 апреля.

Впрочем, желающим вернуть деньги за путешествия, которые должны состояться после 23-го, также не удастся это сделать. Об этом передает LIGA.net.

Фактически туроператоры с прошлой недели не возвращают деньги тем, кто решил отказаться от ранее купленных путевок на ближайшие месяцы.

Крупнейшие украинские туроператоры "Join UP!", "PEGAS Touristik", "Coral Travel" и "TEZ TOUR" в качестве альтернативного варианта - чтобы деньги путешественников "не сгорели" - предлагают перебронирование тура. В этом случае цену стоимости отмененной путевки компании обещают зачислить для покупки любой другой от этого же туроператора.

Два турагента на условиях анонимности рассказали изданию, что клиенты массово хотят отменить туры, которые приходятся на май-июль. Но компании никому не возвращают деньги, а уговаривают туристов перенести на более поздние даты. Большинство туроператоров предлагают переносить поездки на период до 31 октября 2020 года.

Стоит отметить, что форс-мажор не распространяется на даты за пределами официального карантина, но туристические компании воспользовались нюансом расчета штрафных санкций. Туроператоры изменили правила расчета суммы денег при отмене тура по инициативе туриста. Компании могут не вернуть туристу сумму, равную фактически понесенным расходам.

Эта сумма может составлять до 100% стоимости тура независимо от даты предстоящей поездки. То есть деньги могут не вернуть вообще.

Турагент объясняет, что главное неудобство для клиентов в том, что расчет размера фактически понесенным расходам осуществляется в индивидуальном порядке после аннуляции тура. Турист, отменяя путешествие, не знает размер возможной компенсации от туроператора.

Ранее же во время отказа от поездки клиентам возвращалась полная или частичная стоимость путевки, в зависимости от того, сколько времени осталось до даты поездки.

Государственное агентство развития туризма поддержало туроператоров.

"В связи с глобальным распространением коронавирусной инфекции Государственное агентство развития туризма рекомендует гражданам Украины обратиться к туроператорам с просьбой перебронировать поездки, запланированные на период действия карантина", - говорится в письме, которое агентство разослало туристическим компаниям.

Отдельно агентство рекомендует остановить продажу новых туров с датой начала путешествия раньше 23 апреля 2020-го и предупреждает, что срок запрета могут продолжить в соответствии с эпидемиологической ситуации в мире.

Как сообщалось, во Всемирной туристической организации ООН дали неутешительный прогноз, что из-за пандемии коронавируса в этом году число международных туристов сократится на 20-30% по сравнению с показателями 2019-го, и такое падение будет стоить отрасли 5-7 лет развития.