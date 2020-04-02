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Українські туроператори змінили правила виплати компенсацій та скасування турів

STYLERЖиття    02.04.2020 - 08:16
Українські туроператори змінили правила виплати компенсацій та скасування турів
Українські туристи (Ілюстративне фото: pixabay.com)

Найбільші туроператори України за анульовані через карантин подорожі гроші не повернуть

Карантин в Україні через коронавірус був визнаний форс-мажором, що дало можливість туристичним операторам відмовляти клієнтам, які вимагають повернути кошти, витрачені на покупку турів.

Як аргумент використовується рішення Кабміну про заборону покидати Україну і скасування турів з 17 березня по 23 квітня.

Втім, бажаючім повернути гроші за подорожі, які мають відбутися після 23-го, також не вдасться це зробити. Про це передає LIGA.net.

Фактично туроператори з минулого тижня не повертають гроші тим, хто вирішив відмовитися від раніше придбаних путівок на найближчі місяці.

Найбільші українські туроператори "Join UP!", "PEGAS Touristik", "Coral Travel" і "TEZ TOUR" в якості альтернативного варіанту - щоб гроші мандрівників "не згоріли" - пропонують перебронювання туру. У цьому випадку ціну вартості скасованої путівки компанії обіцяють зарахувати для купівлі будь-якої іншої від цього ж туроператора.

Два турагента на умовах анонімності розповіли виданню, що клієнти масово хочуть скасувати тури, які припадають на травень-липень. Але компанії нікому не повертають гроші, а вмовляють туристів перенести на більш пізні дати. Більшість туроператорів пропонують переносити поїздки на період до 31 жовтня 2020 року.

Варто зазначити, що форс-мажор не поширюється на дати за межами офіційного карантину, а туристичні компанії скористалися нюансом розрахунку штрафних санкцій. Туроператори змінили правила розрахунку суми грошей при відмові від туру за ініціативою туриста. Компанії можуть не повернути туристу суму, рівну фактично понесеним витратам.

Ця сума може становити до 100% вартості туру незалежно від дати майбутньої поїздки. Тобто гроші можуть взагалі не повернути.

Турагент пояснює, що головна незручність для клієнтів в тому, що розрахунок розміру фактично понесених витрат здійснюється в індивідуальному порядку після ануляції туру. Турист, скасовуючи подорож, не знає розмір можливої компенсації від туроператора.

Раніше ж під час відмови від поїздки клієнтам поверталася повна або часткова вартість путівки, у залежності від того, скільки часу залишилося до дати поїздки.

Державне агентство розвитку туризму підтримало туроператорів.

"У зв'язку з глобальним поширенням коронавирусной інфекції Державне агентство розвитку туризму рекомендує громадянам України звернутися до туроператорів з проханням перебронювати поїздки, заплановані на період дії карантину", - йдеться в листі, яке агентство розіслало туристичним компаніям.

Окремо агентство рекомендує зупинити продаж нових турів із датою початку подорожі раніше за 23 квітня 2020-го і попереджає, що термін заборони можуть продовжити відповідно до епідеміологічної ситуації в світі.

Як повідомлялося, у Всесвітній туристичній організації ООН дали невтішний прогноз, що через пандемію коронавіруса в цьому році число міжнародних туристів скоротиться на 20-30% порівняно з показниками 2019-го, і таке падіння буде коштувати галузі 5-7 років розвитку.

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