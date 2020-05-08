Украинские студенты в Польше обратились к Зеленскому за помощью: в чем дело (видео)

Украинские студенты, которые обучаются в Польше, столкнулись с серьезными сложностями из-за введенного карантина из-за коронавируса. Молодые люди записали видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому и МИД с просьбой отреагировать на ситуацию.

Ролик опубликован на Facebook-странице журналистки Натальи Брелюс.

Студенты пожаловались на невозможность попасть в Польшу в нынешних условиях.

Авторы обращения просят рассмотреть вопрос пересечения границы украинскими студентами на тех же основаниях, что и сезонные работники с рабочими визами на территории Польши.

"Мы не соглашаемся с тем, что польское правительство позволяет ехать в соседнюю страну людям с долгосрочной визой на работу, но никто не дает возможности возвращаться студенту, чтобы забрать свои вещи, решить формальности с университетом и закончить обучение", - говорится в заявлении.

Также студенты просят отреагировать на обращение и "искренне надеются на понимание украинского и польского правительств", которые дадут возможность им вернуться в Польшу по аналогии с работниками-заробитчанами.

"В связи с пандемией, ситуация на мире изменила нашу жизнь и не дает никаких гарантий относительно будущего", - отметили ребята.

В списке студентов, которые обучаются в Польше, указаны 26 имен и учебные заведения, где они учатся.

Видео: Украинские студенты из-за карантина не могут попасть в Польшу

В комментариях к видео студенты уточнили, что им приходится продолжать оплату за обучение (некоторым - за проживание), и не подозревали, что будут возвращаться в Украину на 2 месяца, а не на две недели. А оставленные в Польше вещи - не пустяки или мелочи, а документы, авто, дорогая техника и прочее.

Фото: скрин комментариев facebook.com/natalya.brelyus

Ранее сообщалось, что 7 мая Кабинет министров продлил закрытие пунктов пропуска на государственной границе до 22 мая в рамках карантина в Украине.