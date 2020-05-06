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Украинцы могут вылететь в Европу на работу: куда именно и какие "карантинные" условия

STYLERЖизнь    06.05.2020 - 16:43
Украинцы могут вылететь в Европу на работу: куда именно и какие "карантинные" условия
Украинские заробитчане (коллаж РБК-Украина)

Украинских заробитчан во время карантина из-за пандемии COVID-19 могут отправить в пять европейских стран

Украинцы могут отправиться на заработки в другие страны во время карантина из-за коронавируса только при определенных условиях. В украинской авиакомпании МАУ рассказали об осуществлении специальных рейсов в Европу и назвали направления для доставки граждан в рамках ранее заключенных трудовых контрактов.

На борту самолета "Международные авиалинии Украины" на днях украинцы отлетели в Германию на работу - этот пассажирский рейс Киев - Франкфурт стал уже третьим по счету в период введенных ограничительных мер из-за пандемии COVID-19. Перед этим аналогичные рейсы осуществили в Хельсинки и Лондон.

В пресс-службе авиаперевозчика рассказали о наработке четкого и прозрачного механизма перевозки граждан Украины за границу.

Отмечается, что обязательными условиями для путешествия являются:

  • наличие трудовой визы,
  • наличие контракта сроком от 3 месяцев,
  • нужна медицинская страховка, в том числе на случай COVID-19.

"К перевозке принимаются только официально трудоустроены граждане, выезд которых за границу не является эпидемиологическим риском", - заявили в МАУ.

Также в компании подчеркнули, что сегодня авиаперевозчик имеет единственный канал, через который может в сжатые сроки получить достоверную информацию о выполнении каждого отдельного спецрейса или каждого отдельного пассажира.

В настоящее время у МАУ есть заказы на чартерные перевозки в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию и Польшу.

Ранее мы писали о том, что стали известны зарплаты украинцев в Италии - украинка рассказала, что многие из работодателей берут на черную работу и недоплачивают, и на работе в Венето она получала 600 евро, трудясь без выходных.

Напомним, что Украина решила разрешить чартерные рейсы для заробитчан.

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