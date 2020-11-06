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Украинские специалисты показали новый ударный дрон-разведчик: что может "Сокол-300"

Киев, Пятница 06 ноября 2020 23:45
Украинские специалисты показали новый ударный дрон-разведчик: что может "Сокол-300"
В Киеве показали новый беспилотник "Сокол-300" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Беспилотник создали конструкторы киевского государственного КБ "Луч"

В Киеве представили новый разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат "Сокол-300", который был разработан специалистами госпредприятия "ГКБ "Луч".

Презентация полноразмерного макета беспилотника состоялась на территории завода "ВИЗАР". Об этом 6 ноября передали на сайте ГК "Укроборонпром".

Этот дрон предназначен для ведения разведки и нанесения ударов в оперативную и тактическую глубину противника.

"Сокол-300" вооружают управляемыми ракетами РК-2П с дальностью поражения до 10 км.

Также беспилотный комплекс оснащен автоматической лазерной системой посадки и защищенной радиосвязью. Кроме того, аппарат может комплектоваться тремя вариантами двигателей.

Отмечается, что ударный дрон разработали с учетом опыта работ и технических решений ракетного комплекса РК-360 МЦ "Нептун".

"В частности, управление комплексом осуществляется с мобильного пункта управления, унифицированного с пунктом управления "Нептуна" - говорится в сообщении.

Основные характеристики беспилотника "Сокол-300":

  • Масса полезной нагрузки - 300 кг
  • Максимальная взлетная масса - 1225 кг
  • Размах крыла БПЛА - 14 м, а длина - 8,57 м
  • Максимальная скорость - 335 км/ч
  • Система управления - IHS + GPS + карта местности.

Украинские специалисты показали новый ударный дрон-разведчик: что может &quot;Сокол-300&quot;Украинские специалисты показали новый ударный дрон-разведчик: что может &quot;Сокол-300&quot;Украинские специалисты показали новый ударный дрон-разведчик: что может &quot;Сокол-300&quot;Украинские специалисты показали новый ударный дрон-разведчик: что может &quot;Сокол-300&quot;

В Киеве презентовали ударный разведывательный беспилотник "Сокол-300" (фото: ukroboronprom.com.ua)

Ранее мы сообщали, что ВСУ берет на вооружение первый украинский мультикоптер, а также рассказывали, что может уникальный дрон.

Напомним, что ВСУ получили новые мощнейшие огнеметы, которые могут поражать противника с расстояния один километр.

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Новости Украины Жизнь беспилотниквоенная техникадронпрезентация

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