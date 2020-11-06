Українські фахівці показали новий ударний дрон-розвідник: що може "Сокіл-300"

У Києві показали новий безпілотник "Сокіл-300" (колаж РБК-Україна)

Безпілотник створили конструктори київського державного КБ "Луч"

У Києві представили новий розвідувально-ударний безпілотний літальний апарат "Сокіл-300", який було розроблено фахівцями держпідприємства "ДКБ "Луч".

Презентація повнорозмірного макета безпілотника відбулася на території заводу "ВІЗАР". Про це 6 листопада передали на сайті ДК "Укроборонпром".

Цей дрон призначений для ведення розвідки та нанесення ударів на оперативну та тактичну глибину противника.

"Сокіл-300" озброюють керованими ракетами РК-2П з дальністю ураження до 10 км.

Також безпілотний комплекс оснащений лазерною системою автоматичної посадки та завадозахищеним радіозв'язком. Крім того, апарат може комплектуватися трьома варіантами двигунів.

Зазначається, що ударний дрон розробили з урахуванням досвіду робіт і технічних рішень ракетного комплексу РК-360 МЦ "Нептун".

"Зокрема, управління комплексом здійснюється з мобільного пункту керування, уніфікованого з пунктом управління "Нептуна", - йдеться в повідомленні.

Основні характеристики безпілотника "Сокіл-300":

Маса корисного навантаження - 300 кг

Максимальна злітна маса - 1225 кг

Розмах крила БПЛА - 14 м, а довжина - 8,57 м

Максимальна швидкість - 335 км/год

Система управління - IHS + GPS + карта місцевості.

У Києві презентували ударний розвідувальний безпілотник "Сокіл-300" (фото: ukroboronprom.com.ua)

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ бере на озброєння перший український мультикоптер, а також розповідали, що може унікальний дрон.

Нагадаємо, що ЗСУ отримали нові найпотужніші вогнемети, які можуть вражати противника з відстані один кілометр.