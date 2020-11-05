Супероборудование против врага: ВСУ получили новые мощнейшие огнеметы

ВСУ получит новое оружие (фото: РБК-Украина)

На вооружение ВСУ передали мощное оружие

Украинские бойцы ВСУ получат в свое распоряжение новые мощные огнеметы. Они могут поражать противника с расстояния один километр. Укроборонпром передал Министерству обороны партию из нескольких сотен такого оружия. Об этом написали в пресс-службе ведомства.

Огнеметы разрабатывали и тестировали специалисты государственного научно-исследовательского Института химических продуктов, который входит в состав государственного концерна "Укроборонпром". На прошлой их проверили и они показали себя с лучшей стороны.

"Эти реактивные пехотные огнеметы высокоэффективные для прицельного поражения легкой бронированной техники и противника, который находится в укрытии на расстоянии до одного километра", - рассказал директор Государственного научно-исследовательского института химических продуктов Владимир Щербань.

Скриншот (ukroboronprom.com.ua)

Огнеметы называются РПВ-16. На предприятии представили их модернизированную, облегченную версию. Она будет удобной и эффективной при выполнении боевых задач Сил специальных операций, спецподразделений СБУ и разведывательных подразделений десантно-штурмовых войск.

"Испытания модернизированного огнемета также прошли успешно, в чем лично убедились присутствовали представители МОУ, Национальной гвардии Украины, Генерального штаба и Сил специальных операций ВСУ. Мы рассчитываем, что это изделие не останется без их внимания", - добавил Валентин Щербань.

РПВ-16 - это украинский реактивный пехотный огнемет одноразового использования с боеприпасами объемного взрыва, разработка Государственного научно-исследовательского института химических продуктов.

Как мы ранее писали, ВСУ получат супероборудование для отслеживания и уничтожения врага.