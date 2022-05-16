Украинские школьники "в шоке" от учебы в Испании: никто на детей не кричит и нет "домашки"

Во-первых, школа для испанских детей начинается уже в три года, после 7 лет следует уже общее обучение.

"Мой ребенок, 7 лет, попал в 1-й класс. Ребенок, обучаясь в испанской школе без опыта языка, в восторге", - написала украинка.

Уроки в Андалузии (юг Испании) начинаются в 09:15, а заканчиваются в 14:00. Перемен нет. В 12:00 так называемый ланч, чтобы перекусить.

Всю программу дети должны освоить в школе, иначе учитель будет отвечать за то, что не мог научить ученика и донести материал. То есть, домашних заданий нет.

"На уроке можно говорить, ходить по классу, свободно общаться с учителем, даже можно было съесть фрукты", - сообщила Цымбал.

По словам украинки, домашнее задание не задают, дети должны дома иметь свое свободное время. В школу можно ходить в любой одежде.

"Категорически нельзя делать ребенку замечания или (не дай Бог) повысить голос. С детьми обращаются очень хорошо, с ними играют, общаются, а главное слышат. Мой ребенок в шоке от увиденного", - резюмировала Алена.

В комментариях пользователи отреагировали на пост украинки и высказали свое мнение.