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Украинские школьники "в шоке" от учебы в Испании: никто на детей не кричит и нет "домашки"

Фото: Как учатся дети в испанских школах (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Обучение в испанских школах очень сильно отличается от образовательной системы в Украине.

Об этом рассказала украинка Алена Цымбал в группе Батьки SOS.

Во-первых, школа для испанских детей начинается уже в три года, после 7 лет следует уже общее обучение.

"Мой ребенок, 7 лет, попал в 1-й класс. Ребенок, обучаясь в испанской школе без опыта языка, в восторге", - написала украинка.

Уроки в Андалузии (юг Испании) начинаются в 09:15, а заканчиваются в 14:00. Перемен нет. В 12:00 так называемый ланч, чтобы перекусить.

Всю программу дети должны освоить в школе, иначе учитель будет отвечать за то, что не мог научить ученика и донести материал. То есть, домашних заданий нет.

"На уроке можно говорить, ходить по классу, свободно общаться с учителем, даже можно было съесть фрукты", - сообщила Цымбал.

По словам украинки, домашнее задание не задают, дети должны дома иметь свое свободное время. В школу можно ходить в любой одежде.

"Категорически нельзя делать ребенку замечания или (не дай Бог) повысить голос. С детьми обращаются очень хорошо, с ними играют, общаются, а главное слышат. Мой ребенок в шоке от увиденного", - резюмировала Алена.

В комментариях пользователи отреагировали на пост украинки и высказали свое мнение.

  • Хочеться, щоб між нашою освітою, освітніми закладами та європейськими не було більше різниці. Так боляче, й в той самий час радісно читати такі відгуки, наче діти потрапили у сон. Боляче, бо не зрозуміло що нам бракує це мати, так навчати чи ми просто перехвалили себе.
  • Дякую за допис! Ми теж в Андалусії, діти перший тиждень скаржилися, що перерв немає, поїсти не можуть. Бо я ж їм казала: "З'їсте сніданок на перерві". Чекали. І я не розуміла, як вони перерв не помічають, а їх немає, виявляється. Вам давали список канцелярії, яку потрібно купити? Нам чималий викотили, але чомусь тільки одній дитині. Другій навіть зошит у школі видали.
  • Навіть не уявляю, що відчули б діти з цієї школи, приходячи додому і знову сідаючи за уроки.. а наші ж і на кружки встигають. Можливо, тому і не відчувають діти в Європі перенавантаження, нелюбові до школи.

Как мы ранее писали, 14-летний украинец собрал почти миллион долларов на помощь ВСУ.

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