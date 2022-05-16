Українські школярі "в шоці" від навчання в Іспанії: ніхто на дітей не кричить і немає "домашки"

По-перше, школа для іспанських дітей починається вже в три роки, після 7 років слід вже загальне навчання.

"Моя дитина, 7 років, потрапила в 1-й клас. Дитина, навчаючись в іспанській школі без досвіду мови, в захваті", - написала українка.

Уроки в Андалузії (південь Іспанії) починаються о 09:15, а закінчуються о 14:00. Змін немає. О 12:00 так званий ланч, щоб перекусити.

Всю програму діти повинні освоїти в школі, інакше вчитель буде відповідати за те, що не міг навчити учня і донести матеріал. Тобто, домашніх завдань немає.

"На уроці можна говорити, ходити по класу, вільно спілкуватися з учителем, навіть можна було з'їсти фрукти", - повідомила Цимбал.

За словами українки, домашнє завдання не задають, діти повинні вдома мати свій вільний час. До школи можна ходити в будь-якому одязі.

"Категорично не можна робити дитині зауваження або (не дай Бог) підвищити голос. З дітьми поводяться дуже добре, з ними грають, спілкуються, а головне чують. Моя дитина в шоці від побаченого", - резюмувала Олена.

У коментарях користувачі відреагували на пост українки і висловили свою думку.