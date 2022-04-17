Украинские школьники смогут сдать ВНО в Европе: где будут проводить тесты

По словам Шкарлета, школьники, которые заканчивают 11 класс в 2022 году и находятся за пределами Украины, смогут также сдать ВНО.

"Абитуриенты, которые закончили 11 класс и желают поступить в украинские вузы, смогут за пределами Украины пройти мультипредметный тест. Он будет проходить в столицах европейских государств или на базе ведущих университетов", — рассказал министр.

Как именно будет проходить такое тестирование в странах Европы для украинских детей, Шкарлет пока не уточнил.

Он добавил, что образовательный процесс в Украине не останавливается и большинство заведений продолжают дистанционное обучение. Государство обеспечивает возможность получать образование во всем мире для своих граждан.

Как будет проходить ВНО в 2022 году

Формат сдачи ВНО в 2022 году будет изменен. Абитуриентам и выпускникам нужно будет сдать один мультипредметный тест по трем предметам – украинский язык, математика и история Украины.

Национальный мультипредметный тест будет длиться 90 минут и сдавать его нужно будет в заведениях образования. Присутствие на тесте лично будет обязательным. По каждому предмету будет 20 заданий.