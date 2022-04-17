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Українські школярі зможуть скласти ЗНО в Європі: де проводитимуть тести

Фото: українські школярі зможуть скласти ЗНО в країнах Європи (dp ua)
Автор: Анна Шиканова

Українські абітурієнти, які хочуть у 2022 році вступати в українські вузи та знаходяться зараз в європейських країнах, зможуть скласти мультипредметний тест за місцем проживання.

Про це повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет в ефірі телемарафону.

За словами Шкарлета, школярі, які закінчують 11 клас у 2022 році та перебувають за межами України, зможуть також скласти ЗНО.

"Абітурієнти, які закінчили 11 клас і бажають вступити до українських ВНЗ, зможуть за межами України пройти мультипредметний тест. Він буде проходити в столицях європейських держав або на базі провідних університетів", - розповів міністр.

Як саме буде проходити таке тестування в країнах Європи для українських дітей, Шкарлет поки не уточнив.

Він додав, що освітній процес в Україні не зупиняється і більшість закладів продовжують дистанційне навчання. Держава забезпечує можливість здобувати освіту в усьому світі для своїх громадян.

Як проходитиме ЗНО у 2022 році

Формат складання ЗНО у 2022 році буде змінено. Абітурієнтам та випускникам потрібно буде скласти один мультипредметний тест з трьох предметів - українська мова, математика та історія України.

Національний мультипредметний тест триватиме 90 хвилин і здавати його потрібно буде в закладах освіти. Присутність на тесті особисто буде обов'язковим. По кожному предмету буде 20 завдань.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зареєструватися на здачу ЗНО до 19 квітня.

А також розповідали про те, що потрібно знати випускникам та абітурієнтам про ЗНО у 2022 році.

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