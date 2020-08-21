Украинские рок-звезды спели о любви и дружбе на разных языках: символ лета 2020-го

Популярная украинская рок-группа "Фіолет" выпустила новый романтичный летний трек "Залишимось друзями". Фишкой этой композиции является то, что она спета на трех языках - украинском, белорусском и... испанском.

По словам музыкантов, это одна из самых светлых песен в творчестве команды и очень символично, что она увидила свет именно в эти непростые для Украины и мира времена.

"Латиноамериканские мотивы трека, мелодия и текст появились в конце прошлого года, во время путешествия в Барселону и ситуативных погружений в музыку местных уличных музыкантов. В те дни я работал над концептом нашего нового альбома, который, надеюсь, будет музыкально самым мультикультурным. Импульсивное рождения песни "Залишимось друзями" стало для меня знаком, что мы на правильном пути", - рассказывает фронтмен группы Сергей "Колос" Мартынюк.

"Фіолет" показали яркое атмосферное видео на песню "Залишимось друзями"

К слову, символично, что выход первой за последние шесть лет песни на белорусском языке в творчестве “Фіолет” совпал с протестными событиями в этой стране.

"Застанемся сябрамі" от "Фіолет" - очень символичная песня

"Пандемия стала испытанием для каждого из нас. Тестом на человечность и мудрость. Для меня "Залишимось друзями" навсегда останется символом лета 2020-го, лета, в котором мы учились по-новому любить себя, мир и людей, несмотря на все внешние вызовы и трудности", - говорит в заключение Сергей.

Так звучит "Залишимось друзями" на испанском языке

Отметим, что совсем недавно Сергей Мартынюк принял участие в записи песни "Я так не граю" из репертуара Asima - нового проекта украинского артиста Максима Савченко.

Летний хит "Я так не граю" в исполнении Asima и "Фіолет"

Ранее мы писали, что украинские звезды сняли мощное видео для всех несокрушимых и сильных духом.

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