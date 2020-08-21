Українські рок-зірки заспівали про любов і дружбу різними мовами: символ літа 2020-го

Популярна українська рок-група Фіолет випустила новий романтичний річний трек "Залишимось друзями". Фішкою цієї композиції є те, що вона заспівана трьома мовами - українською, білоруською та... іспанською.

За словами музикантів, це одна з найбільш світлих пісень у творчості команди і дуже символічно, що вона побачила світ саме в ці непрості для України часи.

"Латиноамериканські мотиви треку, мелодія і текст з’явились наприкінці минулого року, під час мандрівки в Барселону і ситуативних занурень у музику місцевих вуличних музикантів. В ті дні я працював над концептом нашого нового альбому, який, сподіваюся, буде музично наймультикультурнішим записом Фіолету. Імпульсивне народження пісні "Залишимося друзями" стало для мене знаком, що ми на правильному шляху", - розповідає фронтмен групи Сергій "Колос" Мартинюк.

Фіолет показали яскраве атмосферне відео на пісню "Залишимось друзями"

До речі, символічно, що вихід першої за останні шість років пісні білоруською мовою у творчості Фіолет збігся з протестними подіями в цій країні.

"Застанемся сябрамі" від Фіолет - дуже символічна пісня

"Пандемія стала випробуванням для кожного з нас. Тестом на людяність і мудрість. Для мене “Залишимося друзями” назавжди лишиться символом літа 2020-го, літа, в якому ми вчилися по-новому любити себе, світ і людей, попри всі зовнішні виклики і труднощі", - каже на завершення Сергій.

Так звучить "Залишимось друзями" іспанською мовою

Відзначимо, що зовсім недавно Сергій Мартинюк взяв участь у запису пісні "Я так не граю" з репертуару Asima - нового проєкту українського артиста Максима Савченка.

Літній хіт "Я так не граю" у виконанні Asima і Фіолет

Раніше ми писали, що українські зірки зняли потужне відео для всіх незламних і сильних духом.

Також нещодавно то дніпровська рок-група присвятила пісню 15-річному патріоту, який загинув від рук російських терористів.