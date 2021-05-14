Украинские полярники показали необычных гостей: приплыли и устроили лежбище

Полярники сообщили, что совсем скоро в Антарктиде начнется зима, поэтому вечные гости станции пингвины уходят с территории. Но вместо них к станции приплыл целый отряд южных морских котиков. И в этом году их оказалось намного больше, чем обычно.

"В этом году их невероятно много: не несколько десятков, как обычно, а около 80! Они облюбовали территорию возле аварийной базы неподалеку "Вернадского" и устроили там лежбище. Их котиками назвать тяжело. Это настоящие котяры. Жирные и упитанные", - рассказал дизелист 26-ой экспедиции Александр Книжатко.

Как отмечают полярники, южные котики начинают приплывать в конце арктического лета, чтобы отдохнуть на островах с ровными каменистыми участками или на пляжах с галькой. На зиму они чаще сего эмигрируют на север, к островам Субантарктики, в теплые воды (где весной размножаются). Хотя некоторые молодые и старые животные остаются с полярниками и на зимовку.

"В этом районе котики едят преимущественно криль, реже-рыбу и моллюсков. В частности, охотно глотают моллюсков в "антарктическом блюдце", ракушки которых выполняют роль камней-гастролитов и улучшают пищеварение. За едой ныряют в основном в ночное время, делая короткие погружения. Южные морские котики имеют длину от 1 до 2 метров и вес от 30 до 160 кг. Самцы крупнее самок и имеют заметную черную гриву с белыми или серыми волосками", - рассказали полярники о необычных гостях.

У морских котиков сложные отношения с людьми, так как в прошлом они пережили глобальное уничтожение от зверобоев. Но сейчас бизнес прекратился, а вместе с ними и стада котиков – это привело к уменьшению коммерческого спроса на их добычу. К людям они не очень дружелюбные и начинают на них издалека фыркать и даже пытаются атаковать.

Полярники не обижаются на котиков, хотя они двигаются по суше и у них острые зубы. Они понимают, почему животные ведут себя насторожено и даже шутят, что при встрече с котиком есть два варианта событий: он может уйти и не вернуться, а может вернуться и придется убегать.

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