Українські полярники показали незвичайних гостей: припливли і влаштували лежбище

Полярники повідомили, що зовсім скоро в Антарктиді почнеться зима, тому вічні гості станції пінгвіни йдуть з території. Але замість них до станції приплив цілий загін південних морських котиків. І цього року їх виявилося набагато більше, ніж зазвичай.

"Цього року їх неймовірно багато: не кілька десятків, як зазвичай, а близько 80! Вони облюбували територію біля аварійної бази неподалік "Вернадського" і влаштували там лежбище. Їх котиками назвати важко. Це справжні котяри. Жирні та вгодовані",- розповів Дизеліст 26-ої експедиції Олександр Книжатко.

Як відзначають полярники, південні котики починають припливати в кінці арктичного літа, щоб відпочити на островах з рівними кам'янистими ділянками або на пляжах з галькою. На зиму вони частіше цього емігрують на північ, до островів Субантарктики, в теплі води (де навесні розмножуються). Хоча деякі молоді та старі тварини залишаються з полярниками й на зимівлю.

"У цьому районі котики їдять переважно криль, рідше - рибу і молюсків. Зокрема, охоче ковтають молюсків в "антарктичному блюдці", черепашки яких виконують роль каменів-гастролітів і покращують травлення. За їжею пірнають в основному в нічний час, роблячи короткі занурення. Південні морські котики мають довжину від 1 до 2 метрів і вагу від 30 до 160 кг. Самці більші за самок і мають помітну чорну гриву з білими або сірими волосками", - розповіли полярники про незвичайних гостей.

У морських котиків складні відносини з людьми, оскільки в минулому вони пережили глобальне знищення від звіробоїв. Але зараз бізнес припинився, а разом з ними й стада котиків – це призвело до зменшення комерційного попиту на їх видобуток. До людей вони не дуже доброзичливі та починають на них здалеку пирхати та навіть намагаються атакувати.

Полярники не ображаються на котиків, хоча вони рухаються по суші й у них гострі зуби. Вони розуміють, чому тварини поводяться насторожено і навіть жартують, що при зустрічі з котиком є два варіанти подій: він може піти та не повернутися, а може повернутися і доведеться тікати.

Українські полярники показали незвичайних гостей на станції Академік Вернадський