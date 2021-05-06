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Украинские полярники показали праздничных гостей: ими оказались киты (фото)

Новина українською → Четверг 06 мая 2021 11:49
Украинские полярники показали праздничных гостей: ими оказались киты (фото) Фото: К украинским полярникам приплыли киты (facebook.com/oksana.savenko.94)
Автор: Людмила Жукова

Украинские полярники на станции "Академик Вернадский" показали редких гостей, которые к ним пожаловали. Ими оказались горбатые киты.

Удивительные фото и видео опубликовала на своей странице в Facebook Оксана Савенко.

В Национальном антарктическом научном центре рассказали, что прямо к берегам острова Галиндез, где расположена украинская станция, приплыли два горбатых кита.

Эксперты отметили, что это довольно большая редкость. Обычно участники экспедиций выходят в море на лодках, чтобы увидеть горбатых китов, но тут их увидели за праздничным завтраком.

"Удовлетворив любопытство, они съели весь "наш" криль, правда щедро поделились с пингвинами и тюленями-крабоедами. В заключение, громко поинтересовавшись у нас, ничего ли больше не осталось, киты отправились "в другие гости", подарив нам приятные воспоминания о своем визите и, надеемся, благоприятный отзыв на каком китовом форуме", - написала Оксана.

Украинские полярники показали праздничных гостей: ими оказались киты (фото)Украинские полярники показали праздничных гостей: ими оказались киты (фото)Украинские полярники показали китов (фото: facebook.com/oksana.savenko.94)

Отметим, что видео нужно смотреть со звуком, тогда вы услышите звуки, которые издают киты.

Как мы писали ранее, украинские полярники показали "разборки" пингвинов на забавных фото.

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