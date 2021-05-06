Украинские полярники показали праздничных гостей: ими оказались киты (фото)

Украинские полярники на станции "Академик Вернадский" показали редких гостей, которые к ним пожаловали. Ими оказались горбатые киты.

Удивительные фото и видео опубликовала на своей странице в Facebook Оксана Савенко.

В Национальном антарктическом научном центре рассказали, что прямо к берегам острова Галиндез, где расположена украинская станция, приплыли два горбатых кита.

Эксперты отметили, что это довольно большая редкость. Обычно участники экспедиций выходят в море на лодках, чтобы увидеть горбатых китов, но тут их увидели за праздничным завтраком.

"Удовлетворив любопытство, они съели весь "наш" криль, правда щедро поделились с пингвинами и тюленями-крабоедами. В заключение, громко поинтересовавшись у нас, ничего ли больше не осталось, киты отправились "в другие гости", подарив нам приятные воспоминания о своем визите и, надеемся, благоприятный отзыв на каком китовом форуме", - написала Оксана.

Украинские полярники показали китов (фото: facebook.com/oksana.savenko.94)

Отметим, что видео нужно смотреть со звуком, тогда вы услышите звуки, которые издают киты.