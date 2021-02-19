Украинские полярники показали аномалию в Антарктиде: невероятные фото

Как объясняют полярники, они столкнулись в конце антарктического лета с необычным явлением – "цветением" снега. В этот раз снежный покров стал малиновым и зеленым.

"Такой окрас появляется в результате развития в снегу микроскопических водорослей. Они размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и сохраняются в снегу на протяжении всей длинной зимы. Когда погодные условия становятся благоприятными, споры начинают прорастать. Зеленый цвет дает хлорофилл, а красный – каротиновый слой, который содержит клетки некоторых видов микроводорослей", - сообщают ученые и добавляют, что этот слой способен защищать водоросли от ультрафиолетового излучения.

Такое "цветение" снега способствует изменению климата и из-за необычной окраски снег меньше отражает солнечные лучи и быстрее тает. И в результате в нем развивается все больше ярких водорослей, а это приводит к еще более быстрому таянию снега в Антарктиде.

В ближайшее время ученые планируют начать изучение этого явления, чтобы по-новому оценить масштаб таяния антарктических снегов в результате глобального потепления.

Аномалия в Антарктиде (Фото: facebook.com/AntarcticCenter)