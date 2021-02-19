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Українські полярники показали аномалію в Антарктиді: неймовірні фото

Автор: Анна Шиканова

Українські полярники зі станції Вернадського в Антарктиді показали неймовірні фотографії аномально різнобарвного снігу. Він придбав малиновий і зелений відтінок.

Про це йдеться в публікації Національного антарктичного центру (НАНЦ) України на Facebook.

Як пояснюють полярники, вони зіткнулися в кінці антарктичного літа з незвичайним явищем – "цвітінням" снігу. В цей раз сніговий покрив став малиновим і зеленим.

"Таке забарвлення з'являється в результаті розвитку в снігу мікроскопічних водоростей. Вони розмножуються спорами, які не бояться екстремальних температур і зберігаються в снігу протягом всієї довгої зими. Коли погодні умови стають сприятливими, спори починають проростати. Зелений колір дає хлорофіл, а червоний – каротиновий шар, який містить клітини деяких видів мікроводоростей", - повідомляють вчені та додають, що цей шар здатний захищати водорості від ультрафіолетового випромінювання.

Таке "цвітіння" снігу сприяє зміні клімату та через незвичайне забарвлення сніг менше відбиває сонячні промені й швидше тане. І в результаті в ньому розвивається все більше яскравих водоростей, а це призводить до ще більш швидкого танення снігу в Антарктиді.

Найближчим часом учені планують розпочати вивчення цього явища, щоб по-новому оцінити масштаб танення антарктичних снігів в результаті глобального потепління.

Аномалія в Антарктиді (Фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські полярники показали фото з Антарктиди, які запам'ятаються назавжди.

А також розповідали про те, що українські полярники розповіли про НП в Антарктиді.

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Новини України АнтарктидаАкадемик Вернадский
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