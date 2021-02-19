Українські полярники показали аномалію в Антарктиді: неймовірні фото

Як пояснюють полярники, вони зіткнулися в кінці антарктичного літа з незвичайним явищем – "цвітінням" снігу. В цей раз сніговий покрив став малиновим і зеленим.

"Таке забарвлення з'являється в результаті розвитку в снігу мікроскопічних водоростей. Вони розмножуються спорами, які не бояться екстремальних температур і зберігаються в снігу протягом всієї довгої зими. Коли погодні умови стають сприятливими, спори починають проростати. Зелений колір дає хлорофіл, а червоний – каротиновий шар, який містить клітини деяких видів мікроводоростей", - повідомляють вчені та додають, що цей шар здатний захищати водорості від ультрафіолетового випромінювання.

Таке "цвітіння" снігу сприяє зміні клімату та через незвичайне забарвлення сніг менше відбиває сонячні промені й швидше тане. І в результаті в ньому розвивається все більше яскравих водоростей, а це призводить до ще більш швидкого танення снігу в Антарктиді.

Найближчим часом учені планують розпочати вивчення цього явища, щоб по-новому оцінити масштаб танення антарктичних снігів в результаті глобального потепління.

Аномалія в Антарктиді (Фото: facebook.com/AntarcticCenter)