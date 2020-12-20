Украинские полярники в Антарктиде увидели чудо рождения на Святого Николая: яркие фото

В Антарктиде неподалеку от украинской станции "Академик Вернадский" вылупились первые пингвины. Про чудо рождения полярники отчитались, показав серию ярких снимков.

Фото с пополнением в семье пингвинов, которое произошло в День Святого Николая, разместили на странице Facebook Национального антарктического научного центра.

"У двух пар Дженту (вид пингвинов. - Ред.) вылупилось трое детенышей: у одной, которая первая отложила яйца, сразу двое, а у другой - один, а второй вот-вот должен появиться на свет", - говорится в публикации.

Сейчас малыши покрыты серым пухом. А уже к концу января они начнут линять, приобретая типичный для взрослых особей черно-белый окрас.

В Антарктиде возле станции "Академик Вернадский" вылупились пингвины (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Полярники рассказывают, что еще 20-30 дней пингвинята будут оставаться в гнезде, где за ними ухаживают родители. Детенышей мама и папа кормят по очереди. Пока один в гнезде, второй - добывает пропитание в океане. Когда приходит с добычей, пара меняется.

"Вот какие подарки нам принес святой Николай. А до Нового года наверное вся станция будет в джентенятах", - резюмировали полярники.

Возле станции "Академик Вернадский" появились маленькие пингвинята (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

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