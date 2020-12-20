Українські полярники в Антарктиді побачили диво народження на Святого Миколая: яскраві фото

В Антарктиді неподалік від української станції "Академік Вернадський" вилупилися перші пінгвіни. Про диво народження полярники відзвітували, показавши серію яскравих знімків.

Фото з поповненням у родині пінгвінів, яке відбулося в День Святого Миколая, розмістили на сторінці Facebook Національного антарктичного наукового центру.

"У двох пар Дженту (вид пінгвінів. - Ред.) вилупилося троє дитинчат: в однієї, яка перша відклала яйця, відразу двоє, а в іншої - одне, а друге ось-ось має з'явитися на світ", - йдеться у публікації.

Зараз малюки покриті сірим пухом. А вже до кінця січня вони почнуть линяти, отримуючи типове для дорослих особин чорно-біле забарвлення.

В Антарктиді біля станції "Академік Вернадський" вилупилися пінгвіни (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Полярники розповідають, що ще 20-30 днів пінгвінята будуть залишатися в гнізді, де за ними доглядають батьки. Дитинчат мама і тато годують по черзі. Поки один в гнізді, другий - добуває їжу в океані. Коли приходить з кормом, пара змінюється.

"Ось які подарунки нам приніс святий Миколай. А до Нового року напевно вся станція буде в джентенятах", - резюмували полярники.

Біля станції "Академік Вернадський" з'явилися маленькі пінгвінята (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

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