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Украинские пенсионеры не получат доплату в 1200 гривен: кому не повезет

Новина українською → Среда 24 февраля 2021 10:53
Украинские пенсионеры не получат доплату в 1200 гривен: кому не повезет Часть пенсионеров в Украине останется без доплат (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине часть людей пенсионного возраста останется без обещанной доплаты в размере 400 гривен в месяц. Это касается тех людей, возраст которых от 75 до 80 лет. Дело в том, что правительство решило отложить начало выплат компенсации пенсионерам от 75 до 80 с 1 июля на 1 октября 2021 года.

Соответствующее решение принято на внеочередном заседании правительства 22 февраля 2021 года. Постановление № 127 обнародовано на Правительственном портале.

Кроме того, отменяется норма, согласно которой начиная с 1 марта 2022 года размеры ежемесячной компенсационной выплаты будут увеличиваться на соответствующий коэффициент.

Постановлением также устанавливается порядок перерасчет пенсий с 1 марта 2021 года. Ежегодная индексация производится с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы, учитывается для исчисления пенсии, в размере 1,11. В случае, когда размер повышения не достигает 100 гривен, устанавливается ежемесячная доплата к пенсии.

Напомним, что пенсии в Украине с 1 марта вырастут на 11%. А это значит, что в среднем пенсионные выплаты украинцев увеличатся на более, чем 300 гривен. Мартовская индексация пенсий коснется 8 миллионов украинских пенсионеров.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине с 1 февраля существенно увеличили важные социальные выплаты.

А также рассказывали о том, когда и насколько будут повышать пенсии в 2021 году.

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