Украинские пенсионеры не получат доплату в 1200 гривен: кому не повезет

В Украине часть людей пенсионного возраста останется без обещанной доплаты в размере 400 гривен в месяц. Это касается тех людей, возраст которых от 75 до 80 лет. Дело в том, что правительство решило отложить начало выплат компенсации пенсионерам от 75 до 80 с 1 июля на 1 октября 2021 года.

Кроме того, отменяется норма, согласно которой начиная с 1 марта 2022 года размеры ежемесячной компенсационной выплаты будут увеличиваться на соответствующий коэффициент.

Постановлением также устанавливается порядок перерасчет пенсий с 1 марта 2021 года. Ежегодная индексация производится с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы, учитывается для исчисления пенсии, в размере 1,11. В случае, когда размер повышения не достигает 100 гривен, устанавливается ежемесячная доплата к пенсии.

Напомним, что пенсии в Украине с 1 марта вырастут на 11%. А это значит, что в среднем пенсионные выплаты украинцев увеличатся на более, чем 300 гривен. Мартовская индексация пенсий коснется 8 миллионов украинских пенсионеров.