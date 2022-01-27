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Украинские миротворцы в Конго уничтожили военную базу боевиков (видео)

Новина українською →
Конго, Четверг 27 января 2022 22:10
Украинские миротворцы в Конго уничтожили военную базу боевиков (видео) Фото: вертолет отряда украинских миротворцев в Конго (facebook.com/AlastarArktur)
Автор: Владимир Костырин

В Конго бойцы 18-го отдельного вертолетного отряда украинского национального контингента миротворческих сил ООН в рамках операции ликвидировали военные базы боевиков.

Об этом 27 января сообщил командир отряда по связям со СМИ Александр Савченко в своем Facebook.

В ходе выполнения боевой задачи в районе города Буния украинские пилоты на вертолетах Ми-8 произвели выстрелы неуправляемыми авиационными ракетами и использовали тепловые ловушки, чтобы избежать вероятной атаки боевиков.

Офицер отметил, что все плановые цели были успешно уничтожены.

"Такие боевые задачи привычны для пилотов 18-го отдельного вертолетного отряда, ведь согласно мандату Миссии ООН проведение мер сдерживания и, при необходимости, огневой поддержке сил ООН, входит в основные задачи украинского национального контингента в Демократической Республике Конго", - говорится в публикации.

Командир украинского отряда также рассказал, что в Конго боевики из террористической группировки "Альянс демократических сил" (ADF - Allied Democratic Forces) продолжают нападать на населенные пункты в провинции Северное Киву, в результате чего гибнет мирное население.

Президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди попросил правительство соседней Уганды совместными усилиями противостоять боевикам, и общая операция двух армий продолжается уже с декабря.

Но так как отсутствие инфраструктуры и горная местность препятствует эффективному противодействию конголезских и угандийских военных с помощью автомобильной техники, для обеспечения защиты гражданских руководство Миссии ООН поручило украинским военным летчикам на вертолетах Ми-8 нанести огневое поражение по разведанным военным целям противника. Что и было осуществлено.

Видео: украинские миротворцы в Конго в рамках операции ликвидировали базы боевиков

Ранее мы писали, что украинские миротворцы рассказали об извержении вулкана в ДР Конго, которое забрало жизни 15 человек.

Напомним, в миротворческих операциях ООН всего приняли участие более 42 тысяч украинских военных.

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