Украинские миротворцы в Конго уничтожили военную базу боевиков (видео)

Об этом 27 января сообщил командир отряда по связям со СМИ Александр Савченко в своем Facebook .

В ходе выполнения боевой задачи в районе города Буния украинские пилоты на вертолетах Ми-8 произвели выстрелы неуправляемыми авиационными ракетами и использовали тепловые ловушки, чтобы избежать вероятной атаки боевиков.

Офицер отметил, что все плановые цели были успешно уничтожены.

"Такие боевые задачи привычны для пилотов 18-го отдельного вертолетного отряда, ведь согласно мандату Миссии ООН проведение мер сдерживания и, при необходимости, огневой поддержке сил ООН, входит в основные задачи украинского национального контингента в Демократической Республике Конго", - говорится в публикации.

Командир украинского отряда также рассказал, что в Конго боевики из террористической группировки "Альянс демократических сил" (ADF - Allied Democratic Forces) продолжают нападать на населенные пункты в провинции Северное Киву, в результате чего гибнет мирное население.

Президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди попросил правительство соседней Уганды совместными усилиями противостоять боевикам, и общая операция двух армий продолжается уже с декабря.

Но так как отсутствие инфраструктуры и горная местность препятствует эффективному противодействию конголезских и угандийских военных с помощью автомобильной техники, для обеспечения защиты гражданских руководство Миссии ООН поручило украинским военным летчикам на вертолетах Ми-8 нанести огневое поражение по разведанным военным целям противника. Что и было осуществлено.

Видео: украинские миротворцы в Конго в рамках операции ликвидировали базы боевиков