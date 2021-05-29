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Более 42 тысяч украинских военных приняли участие в миротворческих операциях ООН

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Суббота 29 мая 2021 10:55
Более 42 тысяч украинских военных приняли участие в миротворческих операциях ООН Фото: 42 тысячи украинских военных приняли участие в миротворческих операциях ООН (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Сегодня в мире отмечают Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций. Во времена независимости более 42 тысяч украинских военных приняли участие в более 25 миротворческих операциях под эгидой ООН.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Сейчас под руководством ООН выполняет задачи 18-й отдельный вертолетный отряд Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго. Это 246 украинских военнослужащих.

"Национальный персонал (всего 36 человек) в составе миссий ООН поддерживает мир и безопасность в таких странах, как Демократическая Республика Конго, Кипр, Косово, Молдова (Приднестровье), Малые Республика Южный Судан и провинции Абьей", - сообщили в Генштабе.

Ранее генсек ООН заявил, что в Организации Объединенных Наций (ООН) в ближайшее время вряд ли договорятся о введении миротворцев на Донбасс.

Напомним, в марте постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил о необходимости размещение миротворцев ООН на Донбассе. По его словам, они должны помочь Киеву в восстановлении контроля над участком границы с Россией.

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