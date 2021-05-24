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Украинские миротворцы рассказали об извержении вулкана в ДР Конго: все пылало и горело

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Конго, Понедельник 24 мая 2021 09:45
Украинские миротворцы рассказали об извержении вулкана в ДР Конго: все пылало и горело В ДР Конго начал извергаться вулкан (wikimedia.by Cai Tjeenk Willink)
Автор: Людмила Жукова

В Демократической республике Конго извержение вулкана Ньирагонго унесло жизни 15 человек. Тут впервые после 19 лет "спячки" проснулся один из сильнейших вулканов мира - Ньирагонго. Украинские миротворцы описали ужас событий, происходящих на месте извержения.

Об этом рассказали в эфире "ТСН.Ранок".

В Конго расположена база украинских миротворцев, ее тоже эвакуировали — личный состав, оружие и технику. Они направлялись в соседнюю Руанду и успели добраться до ее границы, когда выяснилось, что извержение пока закончилось. Поэтому наши миротворцы вернулись назад и сейчас следят за ситуацией, ведь прогнозируют вторую волну извержения.

Украинские военные рассказали, что после извержения начались землетрясения.

"Сейчас трясет комнату, здесь происходит не знаю сколько баллов, но землетрясение. Вулканологи сказали, что до 10 дней после лавы возможных землетрясения. Насколько мы далеко находимся, думаю, 10-15 километров. Но если выйти на окраину, мы наблюдаем, что происходит. Такое впечатление, что вулкан расположен значительно ближе. Все пылало, все было в огнях, было похоже на своеобразный апокалипсис", — поделился впечатлениями Юрий Кульпа, помощник командира по связям со СМИ.

В Конго проснулся старейший вулкан

Напомним, 22 мая в Демократической Республике Конго произошло мощное извержение вулкана Ньирагонго, который находится рядом с крупным городом Гома. Ранее сообщалось о пяти погибших.

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